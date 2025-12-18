U22 Thái Lan 1-0 Việt Nam: Siêu phẩm đá phạt

Lúc 19h30 ngày 18/12, chủ nhà U22 Thái Lan đụng độ U22 Việt Nam trong trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Ngay những phút đầu, U22 Thái Lan đã tạo sóng gió về phía khung thành của Trung Kiên. Sau pha đưa bóng vào từ cánh trái, số 5 Seskan xử lý kỹ thuật rồi tung cú sút vọt xà.

Phút thứ 4, U22 Việt Nam đáp trả bằng nỗ lực đột phá rồi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm của Văn Khang nhưng bóng đi không trúng đích.

U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng. Ảnh: Anh Tiến.

Phút 18, Văn Khang nổi giận sau tình huống vào bóng quyết liệt của số 21 bên phía U22 Thái Lan. Maneekorn chủ động xin lỗi để làm dịu tình hình, đồng thời thoát thẻ phạt.

Phút 21, mành lưới U22 Việt Nam rung lên sau cú đá phạt đẳng cấp của số 9, Yotsakon. Trung Kiên đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho đoàn quân áo đỏ. Đây đã là bàn thắng thứ 7 của tiền đạo này tại SEA Games năm nay.

Trung Kiên bị hạ gục bởi siêu phẩm đá phạt. Ảnh: Anh Tiến.



4 phút sau, U22 Việt Nam suýt chịu bàn thua thứ 2. Nỗ lực phá bóng của Hiểu Minh đưa bóng hướng về khung thành, buộc Trung Kiên phải vất vả đổ người cứu thua.

Trước giờ bóng lăn, cả U22 Thái Lan lẫn U22 Việt Nam đều bước vào trận đấu với lực lượng mạnh nhất, mang theo những toan tính và khát vọng rất riêng. Với chủ nhà, đây không đơn thuần là một trận chung kết.

Cầu thủ U22 Việt Nam khởi động. Ảnh: Duy Hiệu.

U22 Thái Lan xem cuộc đối đầu này như cơ hội để giải cơn khát HCV đã kéo dài nhiều năm, trong bối cảnh bóng đá trẻ nước này liên tục chịu sức ép từ người hâm mộ và truyền thông. Áp lực ấy buộc “Voi chiến” phải chơi chủ động, quyết liệt và không cho phép bất kỳ sự do dự nào.

CĐV Việt Nam "nhuộm đỏ" một góc khán đài sân Rajamangala. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở phần sân đối diện, U22 Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế khác. Đó là sự tự tin được tích lũy từ kinh nghiệm, từ những cầu thủ đã từng chinh chiến ở nhiều giải đấu khu vực và quốc tế. Dàn cầu thủ của HLV Kim Sang-sik không chỉ quen với bầu không khí của các trận cầu lớn, mà còn biết cách kiểm soát cảm xúc, giữ được sự tỉnh táo trong những thời khắc căng thẳng nhất. Chính yếu tố bản lĩnh ấy giúp U22 Việt Nam không bị cuốn theo sức ép sân nhà.

CĐV sẽ được vào sân từ 18h. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, hai đội có sự tương đồng rõ rệt về lực lượng và tổ chức lối chơi. Thể hình, tốc độ, khả năng tranh chấp và chiều sâu đội hình không tạo ra khoảng cách quá lớn. Điều đó khiến trận chung kết khó có thể được định đoạt bằng thế trận một chiều. Thay vào đó, cán cân nhiều khả năng sẽ nghiêng về đội biết tận dụng tốt hơn những chi tiết nhỏ.

Trong một cuộc đối đầu cân não như vậy, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể trở thành yếu tố quyết định. Chỉ một pha xử lý táo bạo, một cú dứt điểm chuẩn xác hay một sai lầm thoáng qua cũng đủ làm thay đổi cục diện. Và ở sân chơi nơi ranh giới thắng – thua mong manh đến từng nhịp thở, bản lĩnh của những ngôi sao sẽ là thước đo cuối cùng cho tham vọng bước lên đỉnh vinh quang.