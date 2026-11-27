Ghi 5 bàn sau ba trận tại World Cup 2026, nhưng U17 Việt Nam vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt khi đối đầu những đội bóng mạnh.

U17 Việt Nam chỉ có 3 cú sút và không lần nào trúng đích trong trận thua Mali 0-2.

U17 Việt Nam khép lại hành trình tại World Cup 2026 với một điểm sau ba trận. Đội ghi 5 bàn, nhưng những con số về khả năng dứt điểm cho thấy các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn cạnh tranh tốt hơn ở sân chơi quốc tế.

Trước Bỉ, Việt Nam có 9 cú sút, trong đó 3 lần đưa bóng trúng đích. Ở trận hòa New Zealand 3-3, đội thực hiện 10 pha dứt điểm và có 6 lần hướng bóng về khung thành. Nhưng khi gặp Mali, Việt Nam chỉ tung ra 3 cú sút và không lần nào trúng đích.

Sự khác biệt ấy phản ánh khó khăn của đội khi phải đối đầu với những đối thủ có khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự tốt. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở số lần dứt điểm. Điều quan trọng hơn là khả năng xử lý khi cơ hội xuất hiện, đặc biệt trong những trận đấu mà Việt Nam không có nhiều thời gian và không gian để tổ chức tấn công.

Cơ hội ít, càng phải sắc bén

Trận thua Mali là ví dụ đáng chú ý. Phút 26, Đại Nhân có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương sau tình huống khai thác sai sót của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, tiền đạo Việt Nam xử lý chậm, tạo điều kiện để thủ môn Mali kịp khép góc và cản phá.

Đây là tình huống đáng tiếc bởi Việt Nam không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Mali kiểm soát bóng tốt, liên tục gây sức ép và hạn chế đáng kể không gian hoạt động của các cầu thủ tấn công. Khi một thời cơ thuận lợi xuất hiện, đội lại không thể tận dụng.

Khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quan trọng nếu U17 Việt Nam muốn cạnh tranh tốt hơn ở những giải đấu quốc tế.

Thống kê cả trận càng cho thấy sự chênh lệch. Mali tung ra 30 cú sút, trong khi Việt Nam chỉ có 3 lần dứt điểm. Đại diện châu Phi có 7 cú sút trúng đích, còn đội bóng của HLV Cristiano Roland không lần nào đưa bóng đi đúng hướng khung thành.

Không thể chỉ nhìn vào số cú sút để đánh giá năng lực hàng công. Khi bị đối thủ áp đảo, một đội bóng thường có ít cơ hội hơn. Nhưng chính hoàn cảnh ấy càng đòi hỏi cầu thủ phải biết tận dụng thời cơ, thay vì cần quá nhiều nhịp xử lý để tìm kiếm một vị trí thuận lợi.

Trước Bỉ, Việt Nam cũng chỉ có 9 lần dứt điểm và 3 cú sút trúng đích. Hai bàn thắng của đội đến từ pha đánh gót của Lê Sỹ Bách ở phút thứ 4 và tình huống đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 84. Những pha lập công ấy cho thấy Việt Nam có thể tạo ra khác biệt từ các tình huống cố định, nhưng hiệu quả trong những pha bóng sống vẫn là điều cần cải thiện.

Trận hòa New Zealand mang đến hình ảnh tích cực hơn. Việt Nam có 10 cú sút, 6 lần trúng đích và ghi ba bàn. Nguyễn Lực tận dụng tốt quả đá phạt, Đại Nhân ghi bàn sau đường chuyền của đồng đội, còn Duy Khang lập công ở phút 90+2 sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm.

Những bàn thắng ấy cho thấy các cầu thủ Việt Nam không thiếu khả năng tạo ra khoảnh khắc quyết định. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa trận gặp New Zealand và Mali cũng đặt ra yêu cầu về tính ổn định. Đội cần duy trì sự sắc bén ngay cả khi đối phương không cho phép có nhiều khoảng trống.

Dứt điểm không chỉ là chuyện kỹ thuật

Khả năng ghi bàn không đơn thuần phụ thuộc vào việc cầu thủ sút bóng mạnh hay chính xác. Một tiền đạo còn phải biết quan sát vị trí thủ môn, nhận diện khoảng trống, lựa chọn góc sút và quyết định thời điểm ra chân.

Trong nhiều tình huống, xử lý nhanh quan trọng hơn một cú sút hoàn hảo. Cầu thủ càng chạm bóng nhiều trong vòng cấm, đối phương càng có thời gian áp sát và thu hẹp góc dứt điểm. Vì vậy, khả năng xử lý một hoặc hai chạm, dứt điểm trong không gian hẹp và ra quyết định dưới áp lực cần được chú trọng.

U17 Việt Nam cần sắc bén hơn trước khung thành

Đại Nhân là một trong những cầu thủ có thể hưởng lợi từ quá trình rèn luyện ấy. Tiền đạo trẻ này đã ghi bàn vào lưới New Zealand và có những pha di chuyển đáng chú ý. Tuy nhiên, tình huống bỏ lỡ trước Mali cho thấy anh cần cải thiện tốc độ xử lý khi đối mặt thủ môn. Đây không phải lý do để đánh giá thấp một cầu thủ trẻ, mà là chi tiết cụ thể để xác định kỹ năng cần hoàn thiện.

Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cần khai thác tốt hơn những tình huống cố định. Nguyễn Lực cho thấy khả năng đá phạt đáng chú ý, trong khi bàn thắng của Sỹ Bách trước Bỉ chứng minh đội có thể tạo ra bất ngờ từ những pha phối hợp được chuẩn bị. Với những đối thủ vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, bóng chết có thể trở thành một trong những phương án ghi bàn thiết thực nhất.

Sau World Cup, các cầu thủ cần được rèn luyện trong những bài tập dứt điểm có áp lực về thời gian, không gian và sự truy cản của hậu vệ. HLV cũng cần đánh giá chất lượng lựa chọn của cầu thủ, thay vì chỉ đếm số bàn thắng hay cú sút. Một quyết định dứt điểm đúng thời điểm đôi khi có giá trị hơn nhiều pha sút bóng từ vị trí không thuận lợi.

Ba trận tại Qatar cho thấy U17 Việt Nam có khả năng ghi bàn trước những đối thủ mạnh, nhưng chưa duy trì được hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Muốn tiến xa hơn ở những giải đấu quốc tế, đội cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt trong những trận đấu mà đối phương chiếm ưu thế.

U17 Việt Nam không nhất thiết phải tạo ra thật nhiều cơ hội trước các đội bóng mạnh. Điều quan trọng là khi thời cơ xuất hiện, các cầu thủ phải đủ bình tĩnh, quyết đoán và chính xác để đưa bóng vào lưới.