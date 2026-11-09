U17 Việt Nam chạy đà cho World Cup bằng chiến thắng 2-0

Chiều 9/11, tại UAE, U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0 ở trận đấu tập, hoàn tất bước tổng duyệt trước khi sang Qatar dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Fiji 2-0 trong trận đấu tập tại UAE chiều 9/11. Ảnh: VFF.

Thầy trò HLV Cristiano Roland ghi cả hai bàn thắng trong hiệp một. Phút 23, Lê Sỹ Bách thoát xuống, thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn đối phương để mở tỷ số. Chỉ một phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực có đường chọc khe thuận lợi để Mạnh Quân băng xuống dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt. Hai đội đều tạo được một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn.

Điểm đáng chú ý của trận đấu là việc cả hai đội tận dụng để thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi. Bên phía U17 Việt Nam, ngoại trừ vị trí thủ môn, tất cả cầu thủ đều được trao cơ hội ra sân.

Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi U17 World Cup. U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup lần đầu trong lịch sử sau khi vượt qua vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Dù vậy, đội đã để thua U17 Australia 0-3 ở tứ kết giải châu Á, nên những trận chuẩn bị như với U17 Fiji càng có ý nghĩa để HLV Cristiano Roland hoàn thiện đội hình.

Theo kế hoạch, chiều 10/11, U17 Việt Nam rời UAE sang Qatar, nơi diễn ra VCK FIFA U17 World Cup 2026. Trong 10 ngày tới, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ tập trung hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11. Đây sẽ là phép thử đầu tiên cho lứa cầu thủ lần đầu đưa bóng đá Việt Nam góp mặt ở U17 World Cup.