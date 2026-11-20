Tối 20/11, U17 Việt Nam khởi đầu hành trình tại World Cup bằng việc chọc thủng lưới đối thủ được đánh giá là ứng viên vô địch.

U17 Việt Nam gặp á quân châu Âu U17 Bỉ trong trận World Cup đầu tiên của đội. Ảnh: VFF.

70': U17 Việt Nam bị từ chối phạt đền: Ban huấn luyện đội bóng áo trắng yêu cầu trọng tài chính xem lại video làm chậm nỗ lực đột phá rồi căng ngang của Nguyễn Lực. Số 16 của U17 Bỉ để bóng chạm tay nhưng anh đã khép tay sát thân người.

Ngay sau tình huống U17 Việt Nam sử dụng quyền trợ giúp từ FVS (công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video), đến lượt U17 Bỉ khiếu nại. Nguyễn Lực mất bình tĩnh, vung tay vào mặt Filippo sau khi bị cầu thủ này thúc gối vào đầu trong pha tranh chấp. Tuy nhiên, trọng tài chính chỉ cảnh cáo số 10 của Việt Nam bằng thẻ vàng.

60': U17 Việt Nam nhận thêm bàn thua: Đội trưởng Đăng Khoa có pha xử lý mạo hiểm dẫn đến mất bóng ở giữa sân. Bỉ ngay lập tức tổ chức phản công và thu về bàn thứ 3. Filippo tiếp tục tỏa sáng với cú dứt điểm gọn gàng khi đối mặt với thủ thành Xuân Hòa.

45': Hết hiệp một: U17 Việt Nam chơi khá tốt trong khoảng 30 phút đầu trận, khi hạn chế hầu hết đợt tấn công của đối thủ. Dù vậy, Bỉ đã tận dụng ưu thế về tốc độ để lật ngược tình thế trước khi hiệp một khép lại.

43': U17 Bỉ vượt lên: Đại diện châu Âu tiếp tục khai thác khoảng trống bên cánh trái của Việt Nam và nhanh chóng thu về bàn thắng thứ hai. Từ pha căng ngang ở đáy biên của Van Gelder, Niels Filippo dứt điểm một chạm từ cự ly gần, không cho Xuân Hòa cơ hội cản phá.

39': U17 Bỉ gỡ hòa: Đại diện châu Âu làm tung mành lưới Xuân Hoà sau cú sút chéo góc uy lực của Tinus Moorthamer, cầu thủ trẻ đang khoác áo đội U23 Genk. Bàn gỡ đến với "Quỷ đỏ" ở lần dứt điểm thứ 9 từ đầu trận.

35': U17 Việt Nam không chỉ đứng vững trước sức ép liên tục của Bỉ mà còn tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Đội bóng châu Âu có tới 9 quả phạt góc trong hơn nửa đầu hiệp một, song không thể tận dụng để ghi bàn. Ngược lại, Việt Nam chỉ có một quả phạt góc nhưng đã chuyển hóa thành bàn thắng.

Các học trò của HLV Cristiano Roland cũng cho thấy sự tự tin trong những pha phản công. Phút 32, Nguyễn Lực có cú sút xa táo bạo sau một tình huống chuyển trạng thái nhanh, buộc thủ môn Bỉ phải trổ tài cứu thua. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy U17 Việt Nam không chỉ co cụm phòng ngự mà vẫn biết cách tìm kiếm cơ hội trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

U17 Việt Nam chơi tự tin. Ảnh: VFF.

20': U17 Bỉ dồn lên: Sau quãng thời gian phải chống đỡ sức ép, U17 Việt Nam dần lấy lại sự chủ động trong cách triển khai bóng. Những pha phối hợp giữa Nguyễn Lực và Trí Dũng cho thấy các học trò của HLV Cristiano Roland không chọn cách phá bóng giải nguy mà cố gắng kiểm soát bóng để giảm áp lực lên hàng phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận vẫn nghiêng đáng kể về phía Bỉ. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng tới 67% và tạo ra 6 cơ hội chỉ trong 20 phút đầu. Mbavu từng có tình huống dứt điểm cận thành nhưng đưa bóng vọt xà, cho thấy sức ép mà U17 Việt Nam phải đối mặt là không nhỏ.

4': U17 Việt Nam mở tỷ số: Đoàn quân áo trắng thi đấu đầy tự tin và chỉ cần ít phút để làm nên lịch sử với bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở một giải đấu cấp thế giới. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót điệu nghệ, đưa bóng đi dội xà rồi nằm gọn trong lưới U17 Bỉ.

U17 Việt Nam mở tỷ số đầy bất ngờ. Ảnh: VFF.

20h: Trận đấu bắt đầu, U17 Việt Nam ra quân trong trang phục màu trắng.

U17 Việt Nam thủng lưới chỉ sau 16 giây trước UAE ở trận quyết định tấm vé World Cup. Đội gỡ hòa từ cú sút phạt của Chu Ngọc Nguyễn Lực rồi thắng 3-2 nhờ bàn của Nguyễn Mạnh Cường từ một quả phạt góc.

Hai tình huống ấy đáng được nhắc lại khi thầy trò Cristiano Roland gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11, tại sân số 9 của khu liên hợp Aspire Zone, Qatar.

Danh sách cầu thủ ra sân của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Bỉ từng vất vả trước hàng thủ kín kẽ

Ở vòng bảng U17 EURO 2026, Bỉ thắng Croatia 2-0, thua Tây Ban Nha 0-1 và thắng chủ nhà Estonia 1-0. Trận cuối cho thấy một kịch bản đáng tham khảo. Estonia suýt mở tỷ số trong pha đối mặt đầu trận. Bỉ sau đó kiểm soát bóng, nhưng phải đến phút 41 mới tìm được bàn thắng khi Joshua Nga Kana căng ngược cho Noah Kalonji dứt điểm. Nga Kana là một trong những cầu thủ Anderlecht giữ lại, theo báo Bỉ Walfoot.

Pha ghi bàn của Kalonji cũng chỉ ra một việc cụ thể cho Việt Nam. Khi hậu vệ biên bước ra chặn người cầm bóng, cầu thủ gần nhất cần lùi về che đường chuyền ngược vào vùng cấm.

Nếu cả hai cùng lao ra biên, khoảng trống sẽ mở ngay phía trước các trung vệ. Giữ được vị trí ở những pha như vậy sẽ giúp Việt Nam kéo dài thế trận cân bằng và có thêm thời gian tìm cơ hội ở đầu sân bên kia.

Mỗi quả đá phạt đều có giá trị

Ở trận gặp UAE, Nguyễn Lực sút thẳng vào lưới từ một quả đá phạt, còn Mạnh Cường thoát khỏi người kèm để ghi bàn từ đường chuyền của Nguyễn Minh Thủy. Gặp Bỉ, tranh bóng bổng trong vùng cấm sẽ khó hơn với những trung vệ như Preben Blondeel và Elie Mbavu, lần lượt cao 187 cm và 188 cm.

Việt Nam có thể đá góc ngắn để đổi góc đưa bóng vào hoặc trả bóng ra tuyến hai nếu Bỉ tập trung đông người trước khung thành.

Trong trận đấu tập cuối cùng trước giải, Nguyễn Lực cũng kiếm được quả phạt đền sau khi xâm nhập vùng cấm rồi tự ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Panama.

Trước Bỉ, những pha lên bóng tương tự có thể giúp Việt Nam kiếm một quả phạt hoặc phạt góc. Đội cần đưa được người lên hỗ trợ để tận dụng những thời điểm hiếm hoi có bóng gần khung thành đối phương.

Một điểm ở trận ra quân sẽ có giá trị trong bảng đấu còn New Zealand và Mali. Thể thức đưa hai đội đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp.

Nếu tỷ số còn cân bằng khi trận đấu bước vào những phút cuối, một quả đá phạt được thực hiện tốt cũng đủ sức định đoạt kết quả.