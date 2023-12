U13 PVF vô địch giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam- Nhật Bản

Đánh bại U13 Hà Nội cách biệt 2 bàn, U13 PVF chính thức đăng quang tại Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần V-2023, được tổ chức tại Bình Dương.

Sau 3 ngày khởi tranh, giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản lần V-2023 đã chính thức khép lại sau trận chung kết hấp dẫn giữa U13 Hà Nội và U13 PVF. Chung cuộc, đội U13 PVF giành chiến thắng 2-0 và lên ngôi vô địch.

Ghi được 7 bàn thắng, cầu thủ số 10 Trần Mạnh Quân của đội Hà Nội FC giành danh hiệu vua phá lưới; danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn Tấn Nam đội Becamex BD FC; danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Số 2 Kanemitsu Ren đội Yokohama FC.

Trao thưởng cho đội vô địch mùa giải 2023 cho U13 PVF. Ảnh: Báo Bình Dương.

Trước khi diễn ra buổi lễ bế mạc vào trao giải, trận đấu giao hữu giữa hai đội All Star U13 Việt Nam và Liên quân All Star U13 Nhật Bản và Malaysia đã diễn ra chất lượng. Chung cuộc, liên quân All Star U13 Nhật Bản và Malaysia giành thắng lợi 3-1.

Tham dự buổi lễ bế mạc Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần V-2023, có ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Phó trưởng ban tổ chức giải, ông Hồ Hồng Thạch đánh giá giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ V-2023 đã thành công tốt đẹp.

“Giải đấu năm nay khá đặc biệt, không chỉ đánh dấu chặng đường 5 năm giải đấu hình thành và phát triển tại Bình Dương, mùa giải 2023 diễn ra đúng dịp Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Nhật Bản và cũng là cột mốc 50 năm quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản”, ông Thạch chia sẻ.