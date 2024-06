Tỷ phú Rupert Murdoch cưới vợ lần thứ 5 ở vườn nho Moraga

Cặp đôi mỉm cười cạnh nhau trong bức ảnh đám cưới do The Sun (tờ báo khổ nhỏ ở Anh thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Murdoch) công bố. Cô dâu Zhukova cầm bó Lily of the Valley, mặc chiếc váy cùng tone màu có cổ vuông, trễ vai và dài gần đến mắt cá chân. Chiếc váy do nhà thiết kế Emilia Wickstead ở London (Anh) phụ trách. Trong khi đó, chú rể Murdoch diện suit tối màu và mang giày sneaker thoải mái. Ảnh: News Corp.