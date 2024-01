Tỷ phú cho đi 27 triệu USD sau khi nhận thừa kế

Sau khi nhận thừa kế hàng triệu euro từ bà của mình, Marlene Engelhorn đã ủng hộ việc đánh thuế người giàu và cam kết cho đi phần lớn tài sản thừa kế.

Tuần này, nữ tiểu thư nhà giàu Marlene Engelhorn tuyên bố thành lập một hội đồng công dân ở Áo để quyên góp 25 triệu euro (tương đương 27,4 triệu USD ) từ tài sản và quyết định phân bố lại số tiền đó, theo The Washington Post.

“Tôi có số tiền này vì chính phủ không thực hiện được nhiệm vụ là đảm bảo rằng của cải được phân phối trong xã hội một cách bình đẳng. Dẫn đến số tiền lớn này rơi vào tay tôi chỉ vì tôi sinh ra trong một gia đình giàu có”, nữ tỷ phú 31 tuổi nói trong một cuộc họp báo bằng tiếng Đức.

Engelhorn nằm trong câu lạc bộ những người siêu giàu trên thế giới ủng hộ công bằng về thuế. Họ yêu cầu mức thuế cao hơn đối với 1% người giàu nhất. Năm 2021, cô đồng sáng lập Tax Me Now, tập hợp những người giàu có ở các quốc gia nói tiếng Đức, nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng nặng nề do chính sách thuế gây ra.

“Ở Áo, 1% dân số giàu nhất tích trữ tới 50% tài sản ròng. Điều này có nghĩa là 1% dân số trong xã hội sở hữu dưới một nửa số tài sản. Và 99% mọi người phải chấp nhận nửa còn lại”, Marlene Engelhorn chia sẻ.

Marlene Engelhorn cảm thấy khó chịu về sự bất bình đẳng về thuế người giàu và người nghèo. Ảnh: BBC.

Cô là cháu của Friedrich Engelhorn, người thành lập BASF ở Đức vào năm 1865, hiện là một trong những công ty hóa chất lớn nhất thế giới. Số tiền cô làm từ thiện đến từ tài sản thừa kế khi bà cô đã mất. Hiện chưa rõ số tiền còn lại của cô sau khi cho đi 27,4 triệu USD .

Năm 2008, Áo đã bãi bỏ thuế thừa kế và quà tặng. Theo nghiên cứu từ Viện Đô thị có trụ sở tại Washington, D.C., Mỹ không có thuế thừa kế liên bang nhưng vẫn có một số bang áp dụng thuế thừa kế. Sở Thuế Vụ và một số tiểu bang đánh thuế di sản đối với việc chuyển nhượng tài sản khi qua đời.

Bước đầu tiên, 10.000 công dân trên khắp nước Áo đã được gửi lời mời tham gia hội đồng trong tuần này và 50 người phản ánh tốt nhất thành phần dân số của đất nước sẽ được chọn. Engelhorn cho biết các chuyên gia khoa học cũng sẽ tư vấn cho hội đồng.

Engelhorn sẽ không tham gia hội đồng. Những thành viên sẽ có quyền tự do đưa ra quyết định về cách sử dụng tiền. Các thành viên sẽ nhận được 1.317 USD tiền thưởng cho 6 tuần và các cuộc họp sẽ được tổ chức tháng 3-6 tại Salzburg.

Làm thế nào để đánh thuế các tỷ phú một cách công bằng là một chủ đề gây tranh cãi ở Mỹ. Một phân tích của Nhà Trắng năm 2021 cho biết 400 gia đình giàu có nhất nước Mỹ đã trả thuế trung bình 8,2% thu nhập của họ năm 2010-2018. Đây là mức thấp hơn so với nhiều người Mỹ bình thường phải trả.