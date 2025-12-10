Tỷ phú Babis trở lại làm thủ tướng Cộng hòa Czech

Tổng thống Czech Petr Pavel ngày 9/12 đã bổ nhiệm tỷ phú Andrej Babis, lãnh đạo đảng ANO, làm thủ tướng Cộng hòa Czech.

Tỷ phú Andrej Babis đã được bổ nhiệm làm thủ tướng Cộng hòa Czech. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ông Babis sẽ chính thức tiếp quản quyền lực từ chính phủ sau khi nội các được bổ nhiệm vào ngày 15/12. Ông Andrej Babis, 71 tuổi, trở lại cầm quyền sau 4 năm. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của ông Babis, trước đó, ông Babis từng là thủ tướng Cộng hòa Czech từ năm 2017 đến năm 2021.

Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi Tổng thống Petr Pavel đưa ra yêu cầu then chốt: ông Babis phải công khai cam kết từ bỏ quyền kiểm soát đối với tập đoàn Agrofert do chính ông Babis gây dựng. Agrofert là một tập đoàn khổng lồ tại Cộng hòa Czech, hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, nông nghiệp và hóa chất.

Tại lễ bổ nhiệm, Tổng thống Pavel kêu gọi ông Babis duy trì quan hệ chặt chẽ với EU và NATO trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động. Ông Pavel nhấn mạnh Czech cần giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, đòi hỏi tầm nhìn, sự dũng cảm và cách tiếp cận mang tính xây dựng, đồng thời không làm lung lay cam kết với EU và NATO.

Ông Babis cho biết ưu tiên của ông là bảo vệ lợi ích của Czech, đồng thời mong muốn nội các sớm được phê chuẩn để kịp tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU vào ngày 18-19/12.

“Tôi hứa sẽ là một thủ tướng bảo vệ lợi ích của mọi công dân Czech, trong nước cũng như trên trường quốc tế, một thủ tướng nỗ lực để biến Cộng hòa Czech trở thành nơi đáng sống nhất trên hành tinh”, ông Babis phát biểu trong lễ bổ nhiệm diễn ra tại Lâu đài Praha.

Ngay khi được bổ nhiệm làm thủ tướng, ông Babis đã bày tỏ quan điểm rằng EU cần chú trọng giải quyết các vấn đề như năng lượng, thuế giá trị gia tăng và thất thu thuế quan, bên cạnh việc tham gia giải quyết xung đột trên thế giới. Ngoài ra, ông Babis cho rằng EU đang chú trọng chi tiêu nhưng lại ít quan tâm đến vấn đề nguồn thu.

Việc bổ nhiệm ông Babis làm thủ tướng Cộng hòa Czech diễn ra sau khi ông Babis cho biết sẽ chuyển giao tập đoàn Agrofert do ông sở hữu vào một quỹ tín thác nhằm tránh xung đột lợi ích khi giữ chức vụ lãnh đạo chính phủ. Tập đoàn Agrofert có hơn 200 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hóa chất, thực phẩm và nông nghiệp.

Với cam kết rút khỏi Agrofert, tập đoàn do ông Babis xây dựng từ con số 0, ông Babis sẽ không còn hưởng lợi từ việc kinh doanh của tập đoàn. Ông cũng khẳng định, trên cương vị thủ tướng, ông sẽ không tìm hiểu thông tin về tình hình tài chính hay tác động đến hoạt động của tập đoàn.

Theo kế hoạch, Agrofert, với giá trị ước tính khoảng 4,3 tỷ USD , sẽ được chuyển vào một quỹ tín thác do một đơn vị quản lý độc lập điều hành, cho đến khi ông Babis qua đời. Sau đó, tài sản sẽ được chuyển giao lại cho các con ông.

Trong một video đăng trên Facebook, ông Babis cho rằng các động thái của ông “vượt xa” những yêu cầu mà nhà chức trách đặt ra khi ông được bổ nhiệm làm thủ tướng.

Ảnh hưởng kinh doanh của ông Babis tại Cộng hòa Czech là rất lớn. Dấu ấn của ông Babis hiện diện ở nhiều ngóc ngách trong đời sống của người dân Czech. Với việc quay trở lại ghế thủ tướng, phạm vi ảnh hưởng đó được dự báo sẽ còn tiếp tục mở rộng.