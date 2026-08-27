Tuyển Việt Nam được thưởng 'nóng' 27 tỷ sau khi vô địch ASEAN Cup 2026

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đã được các tổ chức, doanh nghiệp trao thưởng. Số tiền thưởng hiện đã được nâng lên hơn 27 tỷ đồng.

Tối 26/8, tuyển Việt Nam hòa tuyển Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Kết quả này giúp tuyển Việt Nam có lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tạo lợi thế lớn khi đánh bại Thái Lan 2-0 ở trận lượt đi ngay trên sân khách Rajamangala.

Chúc mừng thành tích của đội tuyển, ngay sau chức vô địch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục thưởng thêm cho đội 4 tỷ đồng .

Trước đó, VFF đã thưởng đội tuyển 7,8 tỷ đồng , bao gồm thành tích vượt qua vòng bảng của tuyển Việt Nam 2,3 tỷ đồng , thưởng cho thành tích vượt qua bán kết 3 tỷ đồng . Sau trận chung kết lượt đi tối 22/8 trên sân Rajamangala, tuyển Việt Nam được VFF thưởng thêm 2,5 tỷ đồng .

Bên cạnh tiền thưởng từ VFF, sau trận chung kết lượt về, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã quyết định trao tặng 2 tỷ đồng để động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Theo Agribank, khoản trao tặng nhằm ghi nhận hành trình nỗ lực, tinh thần chiến đấu và khát vọng cống hiến của các tuyển thủ trong hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026.

“Đây cũng là tình cảm, niềm tin, niềm tự hào của tập thể cán bộ, người lao động Agribank dành cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam và thể thao nước nhà”, ngân hàng cho biết.

Tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng chức vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: Tuấn Trần.

Ngoài khoản thưởng từ VFF, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã cam kết, trao thưởng lớn cho tuyển Việt Nam sau chức vô địch lịch sử.

Trong đó, ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT Sacombank, thưởng 4 tỷ đồng ; Acecook Việt Nam thưởng 500 triệu đồng và đã trao ngay tại sân Mỹ Đình sau khi đội tuyển giành quyền vào trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, với chức vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam sẽ nhận khoản tiền thưởng 300.000 USD (tương đương 7,8 tỷ đồng ) từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Ngoài ra, các cầu thủ và thành viên người Việt Nam của đội tuyển còn được nhận thưởng theo quy định của Nhà nước.

Theo Nghị định 349/2025 của Chính phủ, mỗi vận động viên giành chức vô địch tại giải đấu thuộc nhóm giải vô địch Đông Nam Á được thưởng 40 triệu đồng. Với 25 cầu thủ, tổng tiền thưởng là 1 tỷ đồng .

Quỹ thưởng dành cho ban huấn luyện đội tuyển và cơ sở đào tạo tương đương 5 suất VĐV (200 triệu đồng). Các chuyên gia và HLV nước ngoài, bao gồm HLV trưởng Kim Sang-sik, không nằm trong diện phân bổ nguồn ngân sách này.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng đội tuyển Việt Nam có thể nhận được sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 là 27,3 tỷ đồng .

Riêng cầu thủ Nguyễn Xuân Son được Tập đoàn Geleximco cùng thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam trao phần thưởng gồm 100 triệu đồng tiền mặt và một chiếc SUV thuần điện Jaecoo J5 EV phiên bản Flagship.