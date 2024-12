Tuyển Việt Nam đến Jalan Besar để làm nên lịch sử

Bán kết ASEAN Cup 2024 hứa hẹn là cuộc đọ sức đầy kịch tính khi Singapore phải đối mặt với ứng viên vô địch - đội tuyển Việt Nam. Dù bị đánh giá thấp hơn, “Những chú Sư tử” vẫn đặt niềm tin vào lợi thế sân nhà Jalan Besar, nơi họ bất bại suốt 5 năm qua. Trận lượt đi sẽ diễn ra trong sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ Singapore, với hy vọng rằng những yếu tố quen thuộc sẽ giúp họ tạo nên bất ngờ.

Sân vận động Jalan Besar không chỉ là biểu tượng của bóng đá Singapore mà còn mang lại những lợi thế không nhỏ trong các trận đấu quốc tế. Với mặt cỏ nhân tạo mà các cầu thủ chủ nhà quen thuộc, cùng khoảng cách gần giữa khán đài và sân đấu, nơi đây thực sự là một “pháo đài” khó xuyên phá. Từ năm 2017, Singapore vẫn chưa nếm mùi thất bại tại đây trong khuôn khổ các trận đấu quốc tế.

Tất cả 6.000 vé trận bán kết lượt đi được bán hết trong vòng chưa đầy sáu giờ, cho thấy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Họ kỳ vọng biến nơi đây thành một “chảo lửa” thực sự, khiến các cầu thủ đội khách phải chịu áp lực lớn.

Chuyên gia bóng đá Rhysh Roshan Rai nhận xét: “Jalan Besar có thể không lớn như Sân vận động Quốc gia, nhưng tiếng hò reo trong một không gian nhỏ gọn như vậy sẽ khuếch đại áp lực lên đối thủ”.

Chuyên gia Shasi Kumar bổ sung: “Ở cấp độ này, bất kỳ lợi thế nhỏ nào cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Sân cỏ nhân tạo là điều mà Singapore quen thuộc, trong khi đối thủ lại không. Đây chắc chắn là điểm tựa lớn cho đội chủ nhà”.

Trong khi Singapore dựa vào yếu tố sân nhà để tìm kiếm cơ hội, họ sẽ phải đối mặt với một trong những đội bóng mạnh nhất giải - đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiến vào bán kết với thành tích bất bại tại vòng bảng: 3 trận thắng và 1 trận hòa. Đặc biệt, Việt Nam không chỉ chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự mà còn sở hữu hàng công sắc bén với những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, và tiền đạo đang có phong độ cao Nguyễn Xuân Son.

Nguyễn Xuân Son là tâm điểm chú ý sau màn trình diễn chói sáng trong trận thắng Myanmar 5-0. Anh ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo, đồng thời từng lập công tại Jalan Besar trong khuôn khổ AFC Champions League.

Chuyên gia Rai đánh giá: “Phong độ và sự tự tin của Xuân Son khiến anh trở thành mối đe dọa lớn với bất kỳ đội bóng nào. Singapore cần đặc biệt dè chừng”.

Tuy nhiên, Singapore từng cầm hòa Việt Nam 0-0 ngay tại Jalan Besar vào tháng 12/2022. Đây là cơ sở để đội chủ nhà hy vọng lặp lại kỳ tích, hoặc thậm chí làm được nhiều hơn.

Mặc dù có lợi thế sân nhà, Singapore vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề tập trung. Trận thua Thái Lan 2-4 tại vòng bảng là minh chứng rõ ràng nhất cho điểm yếu này. Dẫn trước 2-0 nhưng lại để thủng lưới 4 bàn, trong đó có 2 bàn ở phút bù giờ, là bài học lớn cho “Những chú Sư tử.”

“Chống lại Việt Nam, Singapore cần tập trung suốt 90 phút. Một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng”, Shasi cảnh báo.

Khả năng cầm bóng cũng là điều đội bóng của HLV Tsutomu Ogura cần cải thiện. Trước lối chơi pressing tầm cao Việt Nam thường áp dụng, Singapore cần chuẩn bị phương án thoát pressing hiệu quả, điều họ từng gặp khó khăn khi đối đầu Malaysia.

Dù vậy, Singapore vẫn có điểm sáng đáng kỳ vọng. Shawal Anuar - Vua phá lưới của giải - là ngòi nổ nguy hiểm với khả năng dứt điểm sắc bén và tốc độ trong các pha phản công. Các tình huống cố định cũng là cơ hội mà đội chủ nhà có thể tận dụng.

“Trong bóng đá, những pha phản công nhanh và tình huống cố định luôn mang lại cơ hội. Singapore cần tận dụng tối đa những cơ hội này để khai thác sai lầm của Việt Nam”, ông Rai nhận định.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Singapore có quyền tin vào một kết quả khả quan nếu chơi đúng sức và tận dụng triệt để lợi thế sân nhà. Một kết quả hòa hoặc thắng tối thiểu trong trận lượt đi sẽ mở ra hy vọng lớn cho họ trước chuyến làm khách trên sân Việt Nam ở lượt về.

ASEAN Cup là giải đấu mà mọi đội bóng đều phải chiến đấu không khoan nhượng. “Đây là cuộc chiến không có chỗ cho sai lầm”, chuyên gia Rai khẳng định. “Cả Singapore và Việt Nam đều hiểu rõ điều đó”.

Với sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu và chiến thuật hợp lý, “Những chú Sư tử” hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Kết quả của trận lượt đi sẽ là câu trả lời cho nỗ lực của Singapore trong việc vươn tới trận chung kết và viết nên câu chuyện kỳ diệu tại ASEAN Cup năm nay.

Tối nay, tất cả ánh mắt sẽ đổ dồn về Jalan Besar - nơi mà niềm tin, sự kỳ vọng, và những tiếng reo hò sẽ là động lực lớn nhất cho đội bóng chủ nhà. Liệu Singapore có thể biến lợi thế sân nhà thành sức mạnh để vượt qua “gã khổng lồ” Việt Nam? Tất cả sẽ được hé lộ trong cuộc đối đầu hứa hẹn đầy cảm xúc này.

