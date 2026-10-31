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Thể thao

Tuyển thủ Indonesia từ chối giải Mỹ để tiếp tục học đại học

  • Thứ bảy, 31/10/2026 10:10 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Ngôi sao Mitchell Baker của Indonesia bày tỏ khát vọng được thi đấu tại Premier League dù hiện vẫn ưu tiên hoàn thành việc học tại giảng đường Mỹ.

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Mitchell Baker là ngôi sao giàu tiềm năng của Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ về định hướng tương lai trong buổi phỏng vấn với Tribuna, anh khẳng định: "Premier League luôn là giấc mơ lớn nhất của tôi. Một ngày nào đó, tôi muốn thử sức ở cấp độ đỉnh cao này. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hiểu rõ bản thân cần phải nỗ lực và chuẩn bị những gì để đạt được điều đó".

Đáng chú ý, dù được đánh giá là một trong những tài năng tấn công tiềm năng nhất của bóng đá Indonesia, Baker hiện vẫn chưa bước vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Cầu thủ sinh năm 2007 chọn ở lại khoác áo Georgetown Hoyas tại giải thể thao sinh viên Mỹ để hoàn thành chương trình cử nhân. Quyết định được đưa ra bất chấp việc anh từng được câu lạc bộ Colorado Rapids chọn ở lượt thứ 10 kỳ tuyển quân MLS SuperDraft 2026 vào tháng 12/2025.

Baker từng tạo nên cơn sốt khi có màn ra mắt hoàn hảo trong màu áo đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Ở lượt trận tại vòng bảng gặp Campuchia trên sân vận động Pakansari, tiền đạo 19 tuổi tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick, góp công lớn vào thắng lợi đậm đà 5-1 của đội nhà. Sau đó, Baker tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi ghi tổng cộng 5 bàn thắng và giành danh hiệu Vua phá lưới (Golden Boot).

Với tiềm năng lớn cùng lộ trình phát triển bài bản, anh được kỳ vọng sẽ sớm trở thành trụ cột trên hàng công của Indonesia ở các sân chơi châu lục trong tương lai gần.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

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Huy Trưởng

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