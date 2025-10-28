Tuyển Tây Ban Nha dập tắt nguy cơ rạn nứt sau El Clasico

Dù trận El Clasico cuối tuần qua khép lại với không ít hình ảnh xấu xí, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Carvajal và Lamine Yamal cãi vã sau trận El Clasico.

Tại trụ sở Las Rozas, Liên đoàn và HLV Luis de la Fuente tin rằng “sự thông minh và chín chắn” của các tuyển thủ sẽ giúp họ vượt qua mọi ồn ào, tránh để va chạm giữa Real Madrid và Barcelona ảnh hưởng tới tinh thần đoàn kết trong đội.

Những va chạm, lời qua tiếng lại giữa cầu thủ hai đội ở Bernabéu khiến người hâm mộ nhớ lại “cơn bão” năm 2011 - thời điểm nội chiến Madrid - Barça chia rẽ phòng thay đồ "La Roja". Tuy nhiên, như giới chuyên môn nhấn mạnh, tình hình hiện nay khác xa quá khứ. Tây Ban Nha giờ là một tập thể đa dạng hơn, với những tiếng nói có sức ảnh hưởng từ nhiều CLB như Unai Simon, Rodri, Laporte, Morata, Merino hay David Raya, chứ không chỉ xoay quanh hai “cực quyền lực” cũ.

Mối quan hệ giữa Carvajal và Lamine Yamal, hai nhân tố cùng góp công lớn trong chức vô địch Euro 2024, được xem là minh chứng cho tinh thần gắn kết. Cả hai vốn có mối liên hệ thân thiết trên sân và ngoài đời, và chính họ từng cùng ăn mừng bàn thắng trước Croatia ở kỳ Euro vừa qua - hình ảnh mà Las Rozas xem là “chuẩn mực của tinh thần đội tuyển”.

Thông điệp hòa giải của Xabi Alonso sau trận đấu - “Cạnh tranh lành mạnh không phải vấn đề, miễn là có sự tôn trọng” - cũng được đánh giá rất cao. Nó phản ánh đúng tinh thần mà đội tuyển đang cố gắng duy trì: tách biệt mâu thuẫn CLB với màu áo quốc gia.

Theo kế hoạch, vụ việc này chắc chắn sẽ được đề cập trong đợt tập trung sắp tới, bắt đầu ngày 10/11, cũng như tại buổi công bố danh sách đội hình vào ngày 7/11. De la Fuente tỏ ra bình thản: “Chuyện gì đến sẽ đến, điều quan trọng là cách chúng ta cùng nhau xử lý”.