Tuyển Pháp từ chối thỉnh cầu của Real Madrid

Nhưng theo RMC Sport ngày 29/8, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp phớt lờ lời thỉnh cầu từ Real Madrid và vẫn quyết định gọi những cầu thủ trên lên tuyển. Điều này đồng nghĩa Mbappe, Mendy và Tchouaméni sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi thời gian tới.

Vào các ngày 7 và 10/9, tuyển Pháp sẽ có hai trận đấu thuộc UEFA Nations League gặp Italy và Bỉ. Sau vòng chung kết Euro 2024 gây thất vọng - dù rằng đã vào đến bán kết, thầy trò Deschamps quyết tâm gỡ gạc lại hình ảnh. Vì vậy, họ rất cần những quân bài tốt nhất cho UEFA Nations League.

Sự cương quyết của tuyển Pháp như dội gáo nước lạnh vào Real Madrid - đội bóng rất muốn những trụ cột ở trạng thái sung mãn nhất. Hơn hết, đây là mùa giải "Los Blancos" phải chinh chiến ở rất nhiều mặt trận, từ La Liga, Copa del Rey, Champions League tới FIFA Clubs World Cup...

Trong đội hình Real Madrid, Mbappe mới gia nhập CLB trong hè 2024, tuy nhiên sớm được HLV Carlo Ancelotti tin dùng trong nhiều trận đấu từ đầu mùa 2024/25. Còn Tchouaméni và Mendy là những mắt xích quan trọng ở hàng tiền vệ và vị trí hậu vệ trái.

Liên quan đến thành phần tuyển Pháp chơi hai trận gặp Italy và Bỉ tại Nations League, HLV Deschamps gây bất ngờ khi triệu tập Michael Olise - tân binh của Bayern Munich. Ngoài ra, thành phần "Les Bleus" vẫn tập hợp những gương mặt quen thuộc như Marcus Thuram, Antoine Griezmann, Bradley Barcola, Theo Hernandez, William Saliba...

