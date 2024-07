Tuyển Pháp giấu kín chiến thuật thi đấu tới phút cuối

Để đề phòng chiến thuật thi đấu bị tiết lộ trước trận, HLV Didider Deschamps buộc các tuyển thủ Pháp phải luyện tập bằng nhiều đội hình khác nhau. Thuyền trưởng tuyển Pháp thậm chí không tiết lộ thông tin đội hình xuất phát cho chính các tuyển thủ Pháp.

Ở trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha hôm 6/7, đội hình xuất phát không được tiết lộ cho đến khi các tuyển thủ Pháp di chuyển đến địa điểm thi đấu. Nguy cơ bị rò rỉ các thông tin quan trọng trước trận đấu khiến đoàn quân của HLV Deschamps gặp khó trong công tác chuẩn bị và tập luyện.

“Thật khó cho HLV khi các chiến thuật bị rò rỉ ngay khi buổi tập vừa kết thúc. Điều đó buộc ông ấy phải làm việc với chúng tôi bằng nhiều đội hình khác nhau”, tiền vệ Rabiot chia sẻ.

“Tuy nhiên, ngay cả khi HLV thay đổi đội hình vào phút cuối, chúng tôi cũng biết chính xác những gì cần làm trong từng đội hình. Các cầu thủ luôn phải có khả năng thích nghi. Chúng tôi sẽ giữ bí mật đến phút cuối cùng”, Rabiot khẳng định.

Pháp không phải là đội duy nhất bị ảnh hưởng bởi rò rỉ thông tin từ giới truyền thông khi ở Đức. HLV Gareth Southgate cũng từng lên tiếng phàn nàn khi sơ đồ thi đấu của “Tam sư” bị công khai trước trận tứ kết gặp Thụy Sĩ hôm 7/7.

“Kế hoạch chiến thuật cho trận đấu của chúng tôi bị công khai ba ngày trước đó. Tôi không mong điều này tiếp tục xảy ra”, thuyền trưởng “Tam sư” chia sẻ.

Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2024 lúc 2h rạng sáng 10/7 (giờ Hà Nội).

