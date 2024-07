Lịch thi đấu EURO ngày 9/7: Tây Ban Nha nhỉnh hơn Pháp

Đoàn quân HLV Luis de la Fuente là đội duy nhất toàn thắng cả 5 trận đấu trong số các đội vào bán kết, trong đó có chiến thắng trước đội chủ nhà Đức ở tứ kết với với tỷ số 2-1 sau hiệp phụ.

Chưa đội tuyển nào từng thắng 6 trận (không tính kết quả trên loạt luân lưu - PV) trong lịch sử các vòng chung kết EURO, chưa cần bàn đến 6 trận liên tiếp.

Tây Ban Nha cũng đang sở hữu phong độ cao khi thắng 15 trong 19 trận kể từ đầu năm 2023. Trong giai đoạn đó, tỷ lệ giành chiến thắng (79%) của “La Roja” cao hơn so với bất kỳ đội tuyển châu Âu nào khác.

Trái với Tây Ban Nha, tuyển Pháp chưa gây nhiều ấn tượng tại EURO 2024. Chỉ có 4 bàn thắng xuất hiện trong 5 trận đấu của “Les Bleus”, trong đó có 3 bàn thắng và 1 bàn thua. Trong số này, 1 bàn đến từ chấm penalty và 2 bàn từ các pha phản lưới nhà.

Khả năng làm việc thiếu hiệu quả của hàng công tuyển Pháp nhiều phần do phong độ thấp của Kylian Mbappe. Chân sút 25 tuổi chỉ có 1 lần làm tung lưới đối phương sau 20 cú sút ở giải đấu, pha bóng đó được ghi trên chấm penalty.

Ở chiều hướng khác, thành công trong phòng ngự của đoàn quân HLV Didier Deschamps công lớn thuộc về Mike Maignan. Thủ môn này có tỷ lệ cứu thua 94% đến lúc này, thành tích tốt nhất trong số các thủ thành ra sân nhiều hơn một lần tại EURO 2024.

Thành tích của Maignan cũng là con số tốt nhất của một thủ môn tại vòng chung kết EURO kể từ Iker Casillas (cũng 94%) vào năm 2012. Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy vào màn trình diễn của thủ thành AC Milan trong trận bán kết với Tây Ban Nha rạng sáng 10/7 (giờ Hà Nội).

Hàng công “La Roja” lấy cảm hứng từ những “phù thuỷ” trẻ chạy cánh, Lamine Yamal và Nico Williams. Ở hàng tiền vệ, Fabian Ruiz có giải đấu chói sáng với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Những người vào sân từ ghế dự bị như Dani Olmo hay Mikel Merino cũng có thể tạo khác biệt.

Tuy nhiên, đây không phải phiên bản Tây Ban Nha truyền thống với sự thống trị về quyền kiểm soát bóng, mà chơi tấn công trực diện hơn. Thời gian kiểm soát bóng của “La Roja” thấp hơn đối phương ở 2 trên 5 trận đấu tại EURO 2024 (48% so với Đức, 47% so với Croatia).

Pháp lép vế hơn đối thủ đôi chút. Song, kinh nghiệm tại các trận knock-out của đoàn quân HLV Deschamps và sự cứng cáp nơi hàng thủ là cơ sở để họ hướng đến mục tiêu vào chung kết.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.