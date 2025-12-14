Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

Tuyển nữ Việt Nam vs Indonesia: Vé chung kết trong tầm tay

  • Chủ nhật, 14/12/2025 15:11 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Lúc 16h ngày 14/12, thầy trò HLV Mai Đức Chung đối đầu Indonesia ở bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân Chonburi.

Tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng giành vé vào chung kết lần thứ 5 liên tiếp.

Dù đã có sự tiến bộ trong thời gian gần đây, tuyển nữ Indonesia vẫn bị đánh giá dưới tầm Việt Nam. Cách đây mới 4 tháng, tuyển nữ Việt Nam đã đè bẹp đối thủ xứ Vạn đảo với tỷ số 7-0 tại giải Đông Nam Á.

Thậm chí, tỷ số bàn thắng trong 2 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tuyển là 13-0 nghiêng về thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ở giai đoạn vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam có những giây phút thi đấu chệch choạc nhưng nhìn chung, các "cô gái vàng" vẫn cho thấy đẳng cấp hàng đầu khu vực, bằng chứng là chiến thắng thuyết phục trước hiện tượng Myanmar ở lượt cuối, qua đó chiếm ngôi đầu để gặp đối thủ dễ thở tại bán kết.

Ngoài những nhân tố đã có sự ăn ý qua nhiều giải đấu lớn, tuyển nữ Việt Nam còn được dẫn dắt bởi "vị tướng" dày dặn kinh nghiệm Mai Đức Chung. Những điều chỉnh chiến thuật của ông đã giúp tuyển nữ Việt Nam vượt qua khó khăn để giành vé vào bán kết ngoạn mục.

Trong khi đó, Indonesia ở vòng bảng đã để thua Thái Lan 8 bàn không gỡ và chỉ lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp nhờ chiến thắng 3-1 trước Singapore.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

