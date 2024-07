Tuyển nữ Canada tạo kịch bản điên rồ tại Olympic 2024

Bất chấp việc bị trừ 6 điểm sau vụ bê bối do thám đối thủ ở Olympic Paris 2024, tuyển Canada vẫn khép lại vòng bảng môn bóng đá nữ với vị trí thứ hai.

Tuyển nữ Canada tạo ra kỳ tích tại Olympic Paris 2024.

Rạng sáng 1/8 (giờ Hà Nội), tuyển nữ Canada có chiến thắng 1-0 trước Colombia ở lượt trận thứ ba của bảng A. Kết quả này giúp họ khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng.

Theo lý thuyết, tuyển nữ Canada sẽ giành được 9 điểm. Nhưng do bị trừ 6 điểm vì bê bối dùng flycam do thám buổi tập của tuyển bóng đá nữ New Zealand, đại diện Bắc Mỹ chỉ còn 3 điểm.

Dù vậy, chiến thắng 1-0 trước Colombia giúp tuyển nữ Canada tạo ra kỳ tích lạ thường. Tại bảng A, tuyển Pháp dẫn đầu với 6 điểm. Trong khi đó, dù có cùng 3 điểm, Canada vẫn xếp trên Colombia nhờ thành tích đối đầu và hiệu số bàn thắng/bại (+3 so với +0).

Ở trận đấu trên sân Allianz Riviera (Nice), Vanessa Gilles sắm vai người hùng của tuyển nữ Canada. Cô là tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu. Pha lập công này được ghi ở phút 61.

Tại tứ kết, tuyển nữ Canada sẽ chạm trán Đức lúc 0h rạng sáng 4/8 (giờ Hà Nội).

Hôm 22/7, một chiếc flycam bị phát hiện do thám buổi tập luyện của tuyển bóng đá nữ New Zealand. Người điều khiển chiếc flycam lập tức bị bắt giữ và được xác định là "thành viên đội bóng đá nữ Canada".

2 thành viên ban huấn luyện đội nữ Canada nhanh chóng bị trục xuất về nước, còn HLV trưởng Priestman bị tước quyền chỉ đạo.

Lượt trận thứ ba vòng bảng môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 cũng chứng kiến thất bại của Brazil. Họ để thua 0-2 trước Tây Ban Nha, theo đó sớm rời cuộc chơi.

Tại bảng C, tuyển Tây Ban Nha và Nhật Bản dắt tay nhau vào tứ kết. Họ có lần lượt 9 và 6 điểm. Trong khi đó, Brazil chỉ giành được 3 điểm.