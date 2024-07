Tình thế đảo ngược với đế chế bơi lội Mỹ

"Thành thật mà nói, tôi chưa sẵn sàng với đội bơi vắng bóng Nathan Adrian", Caeleb Dressel từng thổ lộ trước thềm Olympic Tokyo 2020 cách đây 3 năm.

Tay bơi thuộc nhóm thế hệ kế thừa của Michael Phelps huyền thoại cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng và giá trị to lớn mà những đàn anh như Phelps, Ryan Lochte, Matt Grevers..., đóng góp cho nền bơi lội nước nhà. "Việc họ không còn trong đội tuyển để lại khoảng trống rất lớn. Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó...", Dressel nói tiếp.

Đế chế bơi lội Mỹ lung lay

Khép lại Olympic Tokyo 2020, đội Mỹ giành tổng cộng 11 huy chương vàng, đứng nhất trong số các quốc gia tranh tài, ở môn bơi. Các nội dung 4x100 mét hỗn hợp tiếp sức, 4x100 mét tự do tiếp sức, Dressel cùng đồng đội như Ryan Murphy, Zach Apple, Hunter Armstrong..., hưởng trọn mỹ vị chiến thắng.

Thế vận hội trên đất Nhật Bản, đội bơi Mỹ vẫn khẳng định được sức mạnh. Vị trí thứ nhất cộng thêm tổng số huy chương họ giành được (30) nói lên tất cả. Thế nhưng, phương Tây có câu ngạn ngữ: "Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, còn một nửa của sự thật không bao giờ là sự thật".

Đế chế bơi lội Mỹ bắt đầu lung lay từ ngay sau khi Olympic Tokyo 2020 hạ màn. Trên bảng tổng sắp huy chương của môn bơi, đội Australia bám sát gã khổng lồ trên đường đua xanh, họ giành được tới 9 HCV.

Để so sánh, ở hai kỳ Olympic Rio 2016 và London 2012, tổng số HCV của đội bơi Australia chỉ là 4. Thậm chí, tại Thế vận hội trên đất Brazil, Phelps và đồng đội mang về cho đoàn thể thao nước nhà tới 16 HCV, nhiều gấp 5 lần đội xếp sau (Australia).

Hồi chuông cảnh báo sớm vang lên tại Nhật Bản. Đến giải Vô địch bơi lội thế giới 2023 cũng ở xứ sở hoa anh đào, đội bơi Australia tạo ra cơn địa chấn khi giành 15 HCV, trong khi đội Mỹ chỉ có 7 HCV.

Ariarne Titmus từng đánh bại Katie Ledecky ở nội dung 400 mét tự do nữ tại Olympic Paris 2024.

Với bất kỳ giải vô địch bơi lội thế nào, chỉ việc đánh bại được đội Mỹ là tiếng vang gây chấn động. Đằng này, tổng số HCV đội bơi Australia gặt hái cao gấp đôi gã khổng lồ nhiều năm thống trị làn đua xanh. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi nữ kình ngư Cate Campbell cảm thấy rất tự hào và gọi người Mỹ là “kẻ thua cuộc”.

Olympic Paris 2024, đội bơi Mỹ tới nay giành được tổng cộng 15 huy chương các loại, nhiều nhất trên bảng tổng sắp bộ môn này. Tuy nhiên, chỉ có hai lần bài hát "Lá cờ lấp lánh ánh sao" (quốc ca Mỹ) được vang lên để tôn vinh người chiến thắng.

Trong khi đó, đội bơi Australia chỉ giành được tổng cộng 8 huy chương, nhưng có tới 4 HCV. Dĩ nhiên, họ giữ ngôi vị cao nhất.

Trên Washington Post, nhà báo Rick Maese chạy dòng tít "Các tay bơi Mỹ vẫn tìm thấy bục (nhận huy chương - PV), nhưng không phải bục cao nhất". Đó như một sự giễu cợt và chỉ ra sự thật về tình hình của đội bơi Mỹ tại Olympic Paris 2024. Họ đang thụt lùi.

Rạng sáng 31/7 (giờ Hà Nội), người Mỹ vẫn có được huy chương, nhưng kịch bản cũ tiếp tục tái diễn. Ở nội dung 100 mét bơi ngửa dành cho nữ, Kaylee McKeown bảo vệ thành công HCV, đánh bại Regan Smith và Katharine Berkoff của Mỹ.

57 giây 33 là thành tích của kình ngư Australia. Với Smith và Berkoff, họ lần lượt về đích sau 57 giây 66 và 57 giây 98. Trước đó, niềm kỳ vọng số một của đội bơi Mỹ, Katie Ledecky cũng để thua Ariarne Titmus (Australia) ở nội dung 400 mét tự do nữ.

Một chiến thắng có thể do may mắn, nhưng hai rồi ba lần đánh bại đại kình địch thì đó không còn là may mắn nữa. Đã có một cuộc tấn công làm rung chuyển đế chế bơi lội Mỹ và nó được tạo ra bởi những tay bơi Australia.

Phelps giải nghệ, để lại khoảng trống lớn ở đội bơi Mỹ.

Trên thực tế, các kình ngư Mỹ vẫn bơi rất nhanh. Dù vậy, người Australia lại nhanh hơn họ. Điều đó khiến đội bơi Mỹ trải qua hai ngày liên tiếp mà không giành được HCV nào. Thậm chí, có người còn hài lòng khi chỉ cần giành được huy chương.

"Chúng tôi luôn nhắm tới HCV", Drew Kibler - thành viên đội bơi nội dung tiếp sức tự do 4x200 mét của Mỹ - nói. "Được đứng trên bục để nhận huy chương là điều rất đặc biệt. Thất bại ở kỳ Thế vận hội trước thật sự rất khó khăn. Vì vậy, những gì (chúng tôi - PV) làm được có thể xem là bước tiến. Tuy nhiên, đội Mỹ luôn hướng tới HCV".

Các nội dung bơi tại Olympic Paris 2024 chưa khép lại. Katie Ledecky và Kate Douglass vẫn còn hai sự kiện cá nhân để gỡ lại thể diện cho đội bơi Mỹ. Bobby Finke cũng là ứng viên nặng ký ở nội dung bơi 1.500 mét tự do nam, mặc dù trước đó bản thân không thể bảo vệ HCV ở nội dung 800 mét tự do.

Người Mỹ đang nhớ Michael Phelps

Giới chuyên môn cho rằng bơi lội Mỹ trượt dốc vì thiếu những kình ngư xuất sắc. Cụ thể, tại các kỳ Olympic London 2012 và Rio 2016, đội bơi Mỹ thống trị nội dung 4x200 mét tự do tiếp sức nam. Đó cũng là giai đoạn Phelps, Ryan Lochte..., còn thi đấu. Khi họ giải nghệ, đội bơi Vương quốc Anh lập tức giành HCV từ Olympic Tokyo 2020 tới Paris 2024.

Môn bơi tại Olympic Paris 2024 vẫn còn 19 nội dung tranh chấp huy chương. Như vậy, lý thuyết cho thấy đội Mỹ vẫn còn cơ hội để bứt phá. Caeleb Dressel sẽ tranh tài ở hạng mục 50 mét tự do và 100 mét bướm.

Với nội dung 100 mét tự do nam, Jack Alexy và Chris Guiliano cũng giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, Pan Zhanle (Trung Quốc) và Kyle Chalmers (Australia) lại có thành tích bơi nhanh nhất tại vòng bán kết.

Ở hạng mục của nữ, Torri Huske và Gretchen Walsh lọt vào vòng đấu tranh chấp huy chương nội dung 100 mét tự do. Dù vậy, Mollie O'Callaghan của Australia đang sắm vai ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Trước đó, ở nội dung 200 mét tự do, cô gái 20 tuổi sớm bỏ túi HCV.

Thực tế đó cho thấy môn bơi lội tại Olympic không còn là sân chơi riêng cho các kình ngư Mỹ.