Tuyển Mexico gặp tình thế chưa từng có

CĐV Mexico tạo cảnh tượng hiếm có khi biến sân nhà thành “địa ngục” với chính đội tuyển quốc gia nước nhà.

Mexico và Uruguay hoà nhau 0-0 trong trận giao hữu quốc tế hôm 16/11.

Theo AS, lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Mexico bị tẩy chay và la ó trên chính quê hương của mình. Hôm 16/11, trận giao hữu giữa Mexico và Uruguay trên sân Corona kết thúc với tỷ số 0-0 tẻ nhạt, nhưng những gì diễn ra trên khán đài mới thực sự là tâm điểm chú ý của cả thế giới bóng đá.

Các CĐV Mexico biến “thánh địa” thành cơn ác mộng cho chính đội nhà. Mỗi lần thủ môn Mexico phát bóng, cả sân đồng loạt gào lên “Puuuuto!”, tiếng hô tục tĩu từng khiến FIFA phạt đội tuyển này trong quá khứ.

Tiếng la ó, huýt sáo nhắm vào các cầu thủ Mexico liên tục vang lên từ phút đầu đến phút cuối. Khán đài nhiều lần hô vang “Aguirre cút đi", đòi sa thải HLV trưởng Javier Aguirre ngay lập tức.

Không khí nặng nề đến mức các cầu thủ gần như không nghe thấy nhau trên sân. Phát biểu sau trận, tiền đạo Raul Jiménez nghẹn ngào: “Thật sự rất buồn. Chúng tôi đang chơi ở sân nhà, vậy mà bị la ó suốt trận, bị chửi thủ môn. Điều đó làm chúng tôi tổn thương sâu sắc".

Đội trưởng Edson Alvarez mỉa mai đầy chua chát: “Chơi ở sân nhà đúng là tuyệt vời thật!”. Đây được xem là giọt nước tràn ly cho phản ứng của người hâm mộ, khi đội tuyển từ chối đá giao hữu ở quê nhà trong một thời gian dài, thay vào đó lại chọn thi đấu ở Mỹ.

Tuyển Mexico vừa trải qua giai đoạn khá tệ về phong độ, khi không thắng trong 5 trận gần nhất. Đây là tín hiệu đáng lo với nước đồng chủ nhà World Cup 2026.