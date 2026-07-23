Tuyến Metro số 5 của Hà Nội bước vào giai đoạn thi công ngầm

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 của Hà Nội (đoạn Văn Cao-Hòa Lạc) vừa bước sang giai đoạn thi công kết cấu ngầm với việc triển khai tấm tường vây đầu tiên tại ga ngầm S3.

Trong số 21 nhà ga của tuyến Metro Văn Cao-Hòa Lạc đó có 14 ga trên mặt đất, 6 ga ngầm và 1 ga trên cao, nhiều nhất trong các tuyến Metro ở Hà Nội hiện nay. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN.

Theo thông báo của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) ngày 23/7, MRB cùng liên danh nhà thầu EPC triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại ga S3 (ga Vành đai 1), thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao-Ngọc Khánh-Láng-Hòa Lạc. Đây là dấu mốc đánh dấu dự án chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu ngầm sau thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị.

Theo MRB Hà Nội, ga S3 nằm tại nút giao Nguyễn Chí Thanh-Vành đai 1, là ga ngầm gồm 2 tầng, được thi công theo phương pháp đào mở (cut-and-cover), có chiều dài khoảng 220 m và chiều rộng khoảng 20 m.

Tấm tường vây là hạng mục đầu tiên của kết cấu ngầm, có chiều sâu thiết kế khoảng 42 m, dày 1 m, đóng vai trò kết cấu bao che chính, bảo đảm ổn định địa chất, chống thấm và an toàn cho quá trình thi công các hạng mục ở độ sâu hơn 18 m.

Công trình sử dụng máy đào tường vây thủy lực kết hợp hệ thống xử lý dung dịch bentonite để giữ ổn định thành vách. Theo kế hoạch, các tấm tường vây sẽ được thi công theo từng phân đoạn, ưu tiên hoàn thành khu vực phía đông để sớm ổn định mặt bằng.

MRB cho biết, thi công công trình ngầm trong khu vực đô thị đông đúc đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Vì vậy, dự án xác định an toàn công trình, an toàn giao thông và an toàn cộng đồng là ưu tiên xuyên suốt quá trình thi công.

Kỹ sư và công nhân thực hiện khảo sát tại khu vực dự kiến xây dựng ga ngầm của tuyến Metro số 5. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN.

Khu vực thi công được lắp đặt hệ thống quan trắc hoạt động 24/7 để theo dõi các thông số về độ lún, độ nghiêng và chuyển vị của các công trình lân cận; dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực để kịp thời xử lý nếu phát sinh diễn biến bất thường.

Đồng thời, các giải pháp gia cố nền móng, kiểm soát tải trọng thiết bị và quy trình thi công nghiêm ngặt cũng được triển khai nhằm bảo đảm chất lượng công trình và sự ổn định của các công trình hiện hữu.

Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Đặng Việt Trung cho biết, việc triển khai tấm tường vây đầu tiên tại ga S3 là cột mốc nền tảng cho toàn bộ phân đoạn ngầm của tuyến số 5.

Ban Quản lý cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ rủi ro địa chất, bảo đảm an toàn cho các công trình hiện hữu và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực.