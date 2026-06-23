Trước 5 dự án metro hơn 1,3 triệu tỷ, Vingroup từng làm 'thầu' những dự án nào?

Trước khi được giao vai trò tổng thầu EPC cho 5 tuyến metro của Hà Nội, hệ sinh thái Vingroup đã tham gia triển khai nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn trên cả nước.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã và đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn trên cả nước. Ảnh: Bloomberg,

Ngày 22/6 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng . Đây là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.

5 tuyến đường sắt được triển khai gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, nằm trong quy hoạch mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị dài gần 979 km của Hà Nội.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội là chủ đầu tư, trong khi liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) được giao vai trò tổng thầu EPC nhờ năng lực triển khai cùng hệ sinh thái đối tác quốc tế.

Theo kế hoạch, cả 5 tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2030, kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn thành phố.

Vingroup từng làm "thầu chính" những công trình nào?

Trên thực tế, trước khi đảm nhận vai trò tổng thầu cho "siêu" dự án metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng này, hệ sinh thái Vingroup đã ghi dấu ấn với việc triển khai hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn trên cả nước.

Nổi bật trong số các dự án hạ tầng mà Vingroup từng triển khai là đường Vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở tại Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng .

Điểm đáng chú ý của dự án là việc áp dụng công nghệ đổ bê tông tại chỗ trên giàn giáo di động MSS (đà giáo di chuyển phía trên dầm), đây là công nghệ hiện đại lần đầu được triển khai tại Việt Nam.

Được khởi công từ tháng 4/2018 và hoàn thành đầu năm 2023, tuyến đường đã trở thành trục giao thông quan trọng của Thủ đô, góp phần cải thiện khả năng kết nối, giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế - dịch vụ khu vực.

Tại Hải Phòng, cầu Hoàng Gia (cầu Máy Chai) cũng là dự án do doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng vai trò tổng thầu thi công. Được triển khai từ tháng 9/2023 đến tháng 7/2025, với thời gian thi công khoảng 22 tháng, đây là cây cầu vượt sông Cấm được xây dựng nhanh nhất từ trước đến nay.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng , dài gần 2,2 km, kết nối trực tiếp trung tâm Hải Phòng với đảo Vũ Yên.

Loạt dự án hạ tầng lớn đang triển khai

Bên cạnh các dự án đã hoàn thành, hệ sinh thái Vingroup cũng đang triển khai hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm trên cả nước. Trong đó có dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng . Dự án đã được khởi công ngày 19/5 và dự kiến hoàn thành hạ tầng vào năm 2027.

Bên cạnh đó là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng . Dự án khởi công tháng 4 năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tham gia với vai trò nhà thầu thi công cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu với tổng vốn đầu tư khoảng 15.500 tỷ đồng . Công trình dài 5,15 km, trong đó cầu chính là cầu dây văng rộng 43 m, nhịp chính dài 500 m với trụ tháp cao 185 m. Dự án được khởi công ngày 19/5/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Tại phía Nam, hệ sinh thái Vingroup cũng đang triển khai tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dài hơn 54 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng . Dự án đã được động thổ cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vận hành vào năm 2028.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn xúc tiến hai dự án hạ tầng lớn tại TP.HCM gồm tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài 14 km, tổng mức đầu tư gần 93.200 tỷ đồng , dự kiến thi công giai đoạn 2026-2029; Dự án cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác và xây dựng đoạn nối 15B với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỷ đồng , dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028 nếu được phê duyệt.

5 tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội khởi công ngày 22/6: - Tuyến số 1 ( 389.527 tỷ đồng ): Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài. - Tuyến số 2 ( 271.708 tỷ đồng ), sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa. - Tuyến số 8 ( 317.393 tỷ đồng ), Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá. - Tuyến số 10 ( 206.786 tỷ đồng ), Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh. - Tuyến số 14 ( 129.842 tỷ đồng ), cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm.