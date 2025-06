Tuyển Malaysia thắng Việt Nam nhờ nhập tịch hiệu quả

Chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil hôm 10/6 khiến dư luận nhìn nhận đội tuyển Malaysia với một góc nhìn khác. Trước đó, lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam cách đây 11 năm. Kể từ đó, đội tuyển này phải chịu 7 thất bại và chỉ có 1 trận hòa sau 8 lần chạm trán trên mọi đấu trường.

Để có được thành công như ở trận đấu vừa qua, Malaysia phải trải qua những thất bại đau đớn do chiến lược nhập tịch không phù hợp.

Bóng đá là một trong những môn thể thao phổ biến nhất tại Malaysia, quốc gia có hơn 30 triệu dân. Tuy nhiên, ở cấp độ quốc tế, Malaysia vẫn chỉ là những "chú lùn". Lần gần nhất Malaysia vào chung kết một giải đấu lớn là tại AFF Cup 2018, nơi họ gặp chính tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ Malaysia từng rất kỳ vọng khi các cơ quan chức năng khởi động chương trình nhập tịch cầu thủ vào năm 2018, trước thềm vòng loại World Cup 2022. Nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài được cấp quốc tịch với tham vọng nâng cao sức mạnh cho nền bóng đá Malaysia.

Tuy nhiên, sau thời gian dài thử nghiệm và kiên trì, dự án này bị tạm dừng vào tháng 8/2021 với những thất bại ê chề.

Mohamadou Sumareh, cầu thủ sinh ra ở Gambia, là người đầu tiên được cấp quốc tịch và chơi cho tuyển Malaysia. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2018 và tạo được chút ít dấu ấn. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để Malaysia nâng tầm. Nhiều gương mặt mới xuất hiện rồi biến mất chóng vánh, để lại nỗi thất vọng ê chề.

Santokh Singh, cựu tuyển thủ Malaysia trong những năm 1970 và 1980, thậm chí còn cho rằng những người đứng đầu nền bóng đá nên tập trung vào việc phát triển cầu thủ địa phương.

"Chúng ta có rất nhiều cầu thủ nội xuất sắc có khả năng thi đấu tốt hơn cả cầu thủ nước ngoài, nhưng họ không có cơ hội ra sân", ông nói.

Nhiều người cho rằng Malaysia cần tập trung vào việc giải quyết các vấn đề gốc rễ thay vì chỉ chú trọng vào những thất bại của dự án nhập tịch.

Malaysia không phải là quốc gia duy nhất tìm cách nâng cao chất lượng đội tuyển bằng cách cấp quốc tịch cho cầu thủ nước ngoài. Từ Trung Quốc đến Nhật Bản, Mexico và thậm chí Tây Ban Nha, đây là một xu hướng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, cách làm của Malaysia bị đánh giá chưa đúng và kém hiệu quả.

Trước thềm vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia quyết định kiểm soát chặt chẽ và xây dựng một chiến lược chiêu mộ cầu thủ nhập tịch mới. Chất lượng "đầu vào" của những cầu thủ phải được nâng cao, để tránh vết xe đổ vì nhập tịch ồ ạt như trong quá khứ.

Tiêu chí nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) quy định rõ cầu thủ phải thi đấu tại giải quốc gia ít nhất 5 năm liên tiếp dưới sự quản lý của FAM, bắt đầu từ độ tuổi 18, và chưa từng đại diện cho một quốc gia khác. Nhóm này bao gồm những gương mặt như Paulo Josué, Endrick (cả hai đều là người Brazil) và Romel Morales (người Colombia).

Malaysia cũng mở rộng mạng lưới tìm kiếm những cầu thủ có gốc gác trên khắp thế giới, đặc biệt ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Có thể kể đến Joao Figueiredo, tiền đạo đang chơi cho Basaksehir ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Rodrigo Holgado, chân sút chủ chốt của America De Cali ở Colombia. Cả hai đều ghi bàn ở trận thắng Việt Nam hôm 10/6.

Nhiều gương mặt nhập tịch mới cũng đang chơi tại châu Âu ở các hạng thấp hơn như giải hạng nhì Tây Ban Nha.

Việc nhóm cầu thủ nói trên có gốc gác Malaysia giúp quốc gia này thuận lợi trong quá trình xin giấy phép và được FIFA chấp thuận. Chiến thắng trước Việt Nam không chỉ nằm trong khuôn khổ sân cỏ, mà còn là kết quả của một chiến lược thành công, đầu tư mạnh tay và có định hướng rõ ràng.

Malaysia chưa muốn dừng lại. Truyền thông nước này cho biết nhiều cầu thủ có gốc gác vẫn đang chờ xét duyệt để được thi đấu cho Malaysia. Điều này càng có lợi và làm tăng chiều sâu đội hình của đội tuyển nước này.

Với những thay đổi tích cực mang đến kết quả mỹ mãn, người hâm mộ Malaysia đang hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá nước nhà. Vòng loại Asian Cup 2027 là bàn đạp để Malaysia hướng đến những mục tiêu cao và khó khăn hơn.

