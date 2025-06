Cầu thủ nhí Việt Nam hào hứng sau chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha

Đây là chương trình do Liga Academy Việt Nam phối hợp cùng La Liga tổ chức. Trước đó, vào tháng 4, tám gương mặt xuất sắc đã được chọn ra từ hơn 200 ứng viên trên cả nước sau vòng tuyển chọn kỹ lưỡng tại sân Gia Định (TP.HCM). Các em trải qua những trận đấu 5 đấu 5, tập luyện với giáo án mô phỏng từ trò chơi EA Sports và nhận hướng dẫn từ các HLV La Liga sở hữu bằng UEFA Pro.

Tại Tây Ban Nha, các cầu thủ nhí được làm quen với cường độ thi đấu cao, chiến thuật chi tiết và môi trường đào tạo hiện đại. “Em thấy các HLV hướng dẫn rất kỹ chiến thuật. Cường độ thi đấu cũng rất nhanh và các cầu thủ ở đây có kỹ thuật cực tốt”, Hoàng Tuấn Kiệt - một trong tám cái tên được lựa chọn - chia sẻ.

Ngoài chuyên môn, các em còn được khám phá văn hoá bóng đá bản địa, kết nối với bạn bè quốc tế và đặc biệt là có dịp gặp gỡ huyền thoại Fernando Morientes - cựu danh thủ Real Madrid.

Ông Pablo Casaos, Trưởng đại diện La Liga tại Việt Nam, khẳng định: “Nhiều HLV Tây Ban Nha đánh giá rất cao tiềm năng của các cầu thủ Việt Nam. Những trải nghiệm này sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài”.

Chuyến tập huấn không chỉ mở ra cánh cửa mơ ước cho các tài năng trẻ mà còn cho thấy sự đầu tư bài bản vào thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.