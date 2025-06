HLV Ishii lý giải thất bại của Thái Lan trước Turkmenistan

"Turkmenistan có cách chơi rõ ràng, mạch lạc ở mọi khía cạnh. Điều đó khiến chúng tôi không thể áp đặt được thế trận. Họ có tới 8-9 cầu thủ đến từ cùng một CLB nên rất hiểu nhau và phối hợp nhịp nhàng. Đây chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt trong trận đấu", HLV người Nhật Bản chia sẻ sau trận.

Dù sớm để thủng lưới, HLV Ishii vẫn cho rằng Thái Lan đã tuân thủ đúng đấu pháp đề ra trong hiệp một và không hoàn toàn lép vế.

“Chúng tôi vẫn giữ được lối chơi của mình, nhưng hàng phòng ngự của Turkmenistan thi đấu chắc chắn và rất khó xuyên phá. Tôi không cho rằng bàn thua sớm đến từ vấn đề chiến thuật”, ông nhấn mạnh.

Một trong những thắc mắc đáng chú ý là việc tiền vệ Benjamin Davis không có mặt trong đội hình xuất phát. Giải thích cho quyết định này, HLV Ishii cho biết: “Benjamin là cầu thủ có năng lực và tinh thần thi đấu, nhưng xét về vị trí trên sân cũng như sự kết nối với các đồng đội, tôi nghĩ có những người khác phù hợp hơn với trận đấu hôm nay.”

Khi được hỏi so sánh trận thua Turkmenistan với chiến thắng trước Sri Lanka trước đó, vị chiến lược gia 58 tuổi cho rằng không thể đặt hai trận đấu này lên bàn cân.

“Mỗi đội có phong cách thi đấu khác nhau, và trận đấu hôm nay lại diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo. Đây là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất thi đấu của cầu thủ, và là điều chúng tôi cần xử lý tốt hơn”, ông Ishii nêu quan điểm.

Thất bại này khiến Thái Lan phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027. HLV Ishii và các học trò sẽ cần nhanh chóng cải thiện màn trình diễn nếu muốn nuôi hy vọng tại chiến dịch vòng loại đang diễn ra.

