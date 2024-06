Tuyển Indonesia vào bảng tử thần tại vòng loại ba World Cup

Indonesia chung bảng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Bahrain và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Tuyển Indonesia với nòng cốt gốc Hà Lan đang cho thấy sức cạnh tranh ở Đông Nam Á. Ảnh: AFC.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng chiều 27/6, tuyển Indonesia rơi vào bảng C. Ngoại trừ Bahrain, 4 đội tuyển còn lại cùng Oman là những đối thủ của Việt Nam tại vòng loại ba World Cup 2022.

So với 2 bảng A và B, bảng C có độ khó lớn nhất so với đội lần đầu dự vòng loại ba như Indonesia. Nhật Bản là đội số một châu Á, Australia, Saudi Arabia và Trung Quốc đều đứng đầu các nhóm hạt giống số hai, số 3 và số 5.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại ba World Cup 2026.

Indonesia là một trong hai đội yếu nhất vòng loại ba World Cup 2026 với thứ hạng 134, chỉ cao hơn Kuwait (137). Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ lai nước ngoài, dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, tuyển Indonesia cho thấy tham vọng gây bất ngờ ở sân chơi châu lục.

Ở vòng loại này, tuyển Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất của khu vực Đông Nam Á. Trong lần đầu tham dự, Việt Nam giành 4 điểm, đứng cuối bảng sau 1 trận thắng và 1 trận hoà.

Vòng loại thứ ba World Cup 2026 sẽ diễn ra từ 5/9/2024 đến 10/6/2025 với thể thức đá vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách tính điểm. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup, các đội thứ 3 và thứ 4 sẽ tham dự vòng loại thứ 4 để tranh vé vớt.