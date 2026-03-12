Tuyển gia sư thứ 8 vì '7 người đã bỏ chạy' ở TP.HCM viral MXH

Một bài đăng tuyển gia sư cho học sinh lớp 9 tại TP.HCM với cách viết hài hước, chia sẻ về "lịch sử bỏ cuộc" của các gia sư trước đó đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hoạt động gia sư phổ biến ở Việt Nam. Ảnh minh họa: Pexels.

Tin tuyển dụng gia sư do một trung tâm tại TP.HCM đăng tải. Theo nội dung bài đăng, gia đình đang tìm gia sư thứ 8 cho một nữ sinh 15 tuổi, địa chỉ ở phường Gò Vấp, TP.HCM. Bài viết mở đầu bằng lời giới thiệu gây chú ý: “Tuyển gia sư thứ 8. Bảy người trước đã bỏ chạy”.

Cụ thể, nhiều gia sư sau khi nhận lớp đã phải xin nghỉ sau ít ngày với nhiều lý do như bận việc cá nhân, chuyển chỗ ở hay vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, theo cách kể hài hước của trung tâm, nguyên nhân thực sự được cho là do quá trình dạy học gặp nhiều khó khăn.

Phần mô tả tình trạng học tập của nữ sinh được chia sẻ theo giọng điệu hài hước. Theo đó, mỗi khi mở sách Toán, em thường tỏ ra uể oải, nhanh chóng mất tập trung. Thời gian cầm bút làm bài cũng không kéo dài lâu, trong khi những câu hỏi liên quan đến kiến thức cơ bản đôi khi khiến học sinh lúng túng. Khi được nhắc đến giờ học, nữ sinh thường viện nhiều lý do như mệt, đau đầu, đau bụng hoặc buồn ngủ. Các yêu cầu tuyển gia sư được đưa ra hài hước như "chịu được im lặng vì bé sẽ im, không dễ dàng sang chấn tâm lý, 7 người trước đã bị, chấp nhận giải thích 10 lần là bình thường. Bé hiểu là phép màu... Bé được 5 điểm, cả nhà tổ chức tiệc...".

Mức thù lao được đưa ra là 250.000 đồng mỗi buổi, ba buổi mỗi tuần, học từ 19h đến 21h. Bài đăng khẳng định gia đình sẽ thanh toán ngay sau mỗi buổi và sẵn sàng hỗ trợ thêm để gia sư có thể gắn bó lâu dài.

Thông tin tuyển dụng gia sư do trung tâm đăng tải.

Bài viết được chia sẻ trên nhiều nền tảng. Nhiều người cho rằng cách viết chân thật, hài hước của trung tâm khiến nội dung trở nên đặc biệt. Câu chuyện cũng phản ánh phần nào áp lực của việc học thêm cũng như những thách thức mà gia sư có thể gặp khi dạy kèm học sinh.

Trong khi đó, một số người lại bày tỏ sự nghi ngờ tin tuyển dụng này không có thật, chỉ mang mục đích thu hút tương tác.

Tại Việt Nam, dịch vụ gia sư và học thêm tồn tại song song với chương trình học chính khóa. Hình thức gia sư khá phổ biến, đặc biệt ở các đô thị lớn. Tỷ lệ tham gia học gia sư tăng lên khi học sinh học cuối cấp.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, thù lao của gia sư phổ biến dao động từ 120.000-350.000 đồng mỗi buổi (1,5-2 giờ học). Với những người có kinh nghiệm, chuyên môn cao hơn, mức thù lao có thể tăng lên 400.000-1.000.000 đồng mỗi buổi.

Các gia sư thường dạy thêm theo 2 hình thức: Dạy thêm cho các trung tâm, cơ sở dạy thêm hoặc tự hoạt động gia sư.

Hiện nay, theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền của học sinh phải đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Thông tư định nghĩa dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục đối với các môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức khi học sinh, học viên có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được cha mẹ hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) đồng ý.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định rõ nội dung dạy thêm, học thêm không trái với quy định của pháp luật Việt Nam, không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, địa vị xã hội. Không cắt giảm nội dung dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường để đưa vào dạy thêm. Việc dạy thêm, học thêm phải góp phần phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; không làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường và việc thực hiện chương trình môn học của giáo viên.

Thời lượng, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức dạy thêm, học thêm phải phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, bảo đảm sức khoẻ của học sinh; tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại khu vực có lớp dạy thêm, học thêm.

Mức thu tiền học thêm ngoài nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh, học sinh với cơ sở dạy thêm. Việc thu, quản lí, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.

Quy định của ngành giáo dục cũng nêu rõ giáo viên không được dạy thêm cho chính học sinh mình đang dạy trên lớp, không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Các biện pháp này nhằm hạn chế tiêu cực và đảm bảo hoạt động dạy thêm diễn ra minh bạch.