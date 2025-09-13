Tuyển Colombia bỏ túi triệu USD nhờ vé World Cup 2026

Niềm vui giành vé dự World Cup 2026 của đội tuyển Colombia càng thêm trọn vẹn khi thầy trò HLV Nestor Lorenzo chắc chắn nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ chỉ nhờ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuyển Colombia đã giành vé dự World Cup 2026.

Theo ước tính dựa trên mức tăng trưởng tiền thưởng qua các kỳ World Cup gần đây, Colombia sẽ bỏ túi khoảng 9 triệu USD cho tấm vé tham dự vòng chung kết. Con số này vượt xa mức 5 triệu USD tại Brazil 2014, 8 triệu USD ở Nga 2018 và 9 triệu USD tại Qatar 2022, cho thấy xu hướng tăng đều đặn qua từng giải đấu.

Khoản tiền “cứng” này mới chỉ là khởi đầu. Nếu vượt qua vòng bảng, Colombia sẽ tiếp tục được bổ sung thêm những khoản thưởng hấp dẫn. Đặc biệt, World Cup 2026 có thêm vòng 1/16, đồng nghĩa cơ hội gia tăng thu nhập cho các đội bóng tiến sâu cũng rộng mở hơn.

Toàn bộ cơ cấu tiền thưởng chính thức sẽ được FIFA công bố tại lễ bốc thăm World Cup 2026, diễn ra ngày 5/12 ở Washington D.C. Khi đó, mức thưởng cho các vòng đấu loại trực tiếp và ba vị trí trên bục vinh quang cũng sẽ được công khai.

Với niềm vui kép - vừa có vé dự World Cup, vừa chắc suất triệu đô trong tay – Colombia có thêm động lực để chuẩn bị cho hành trình chinh phục kỳ World Cup đặc biệt với 48 đội tham dự.