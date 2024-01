Tuyển Brazil có HLV mới

Hiện Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) chưa xác nhận chính thức việc bổ nhiệm HLV Dorival Júnior ngồi vào chiếc ghế nóng ở tuyển Brazil. Tuy nhiên, một thành viên thuộc CBF nói với The Associated Press hôm 5/1 rằng CBF đã gửi lời đề nghị đến HLV Dorival Júnior và nhận được phản hồi tích cực.

Trong khi đó, ESPN cho biết HLV Dorival Júnior đã thông báo rời CLB Sao Paulo để đảm nhận cương vị mới ở ĐTQG.

Chia sẻ trên website của Sao Paulo, chiến lược gia 61 tuổi phấn khích cho biết: "Việc được CBF mời giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ cá nhân. Song, điều đó chỉ có thể thành hiện thực nhờ vào việc tôi có được sự cộng nhận sau những gì đã làm ở Sao Paulo. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đội bóng vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ mà họ dành cho tôi".

Chủ tịch Sao Paulo, ông Julio Casares cho biết lời đề nghị của CBF cho HLV Dorival Júnior "là bằng chứng khác cho thấy CLB đang đi đúng hướng".

Năm 2022, HLV Dorival Júnior từng giúp Flamengo giành chức vô địch Copa Libertadores. Sau đó, ông chuyển tới Sao Paulo và đưa CLB tới danh hiệu Copa do Brasil lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong sự nghiệp, HLV Dorival Júnior có nhiều năm dẫn dắt các đội bóng Brazil, như Vasco da Gama, Santos, Atlético Mineiro, Palmeiras và chinh phục nhiều danh hiệu.

Tuần rồi, CBF ra quyết định sa thải HLV Fernando Diniz sau chuỗi thành tích bết bát của tuyển Brazil tại vòng loại World Cup 2026. Selecao thua 3 trận liên tiếp, trong đó có thất bại 0-1 trước Argentina ngay trên thánh địa Maracana. Một nỗi ô nhục, điều không thể chấp nhận với đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup.

Ban đầu, Chủ tịch CBF, ông Ednaldo Rodrigues chờ đợi HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt tuyển Brazil. Tuy nhiên, thuyền trưởng người Italy vừa gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

Với tuyển Brazil, họ sẽ trở lại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 9. Trước đó, vào tháng 3, Selecao có hai trận giao hữu chạm trán Anh và Tây Ban Nha.

