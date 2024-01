Tuyển Brazil sa thải HLV

Theo Globo, tuyển Brazil quyết định chia tay ông Diniz hôm 5/1. Đây là cái giá nhà cầm quân 49 tuổi phải trả sau chuỗi thành tích bết bát ở ĐQTG Brazil.

Dưới thời ông Diniz, tuyển Brazil chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 3. Trong 3 trận tại vòng loại World Cup 2026 gần nhất, Selecao toàn thua, trong đó có thất bại ngay trên sân nhà trước đại kình địch Argentina.

Dù trải qua chuỗi thành tích bết bát, HLV Diniz khi ấy vẫn tỏ ra bình thản. Sau trận gặp Argentina, ông nói: "Họ còn chẳng có lấy cơ hội nào. Chúng tôi mới là đội tiến gần đến chiến thắng hơn Argentina. Kết quả hôm nay thật không công bằng".

Hiện tại, HLV Dorival Junior của Sao Paolo nổi lên như ứng viên nặng ký có thể ngồi vào chiến ghế nóng ở ĐTQG Brazil. Trước đó, LĐBĐ Brazil từng liên hệ với Carlo Ancelotti, thế nhưng chiến lược gia này quyết định gia hạn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2026.

Từ sau World Cup 2022, tuyển Brazil trở nên loạng choạng. Họ chưa tìm được HLV ưng ý, dẫn đến thành tích sa sút. Tại vòng loại World Cup 2026, tuyển Brazil đang xếp thứ 6 với chỉ 7 điểm. Điều không thể chấp nhận với đội bóng sắm vai thế lực của bóng đá thế giới.

