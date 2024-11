Tuyên bố mạnh mẽ của tân thuyền trưởng Man Utd

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên cương vị HLV trưởng, Amorim tuyên bố sẽ xây dựng một "Quỷ đỏ" thi đấu "không sợ hãi", với bản sắc rõ ràng và khát khao chiến thắng mãnh liệt.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định sẽ áp dụng triết lý bóng đá tấn công ngay từ ngày đầu tiên, bất chấp những khó khăn ban đầu. "Chúng tôi biết sẽ mất thời gian để định hình lối chơi, nhưng điều quan trọng là phải bắt đầu mà không có nỗi sợ hãi", Amorim chia sẻ. "Ngay từ ngày đầu tiên, các cầu thủ sẽ phải làm quen với ý tưởng của tôi, bất kể thế nào."

Amorim được kỳ vọng sẽ mang đến "làn gió mới" cho Manchester United với hệ thống 3-4-3 từng giúp ông gặt hái thành công vang dội tại Sporting CP. Tuy nhiên, nhà cầm quân 39 tuổi nhấn mạnh rằng bản sắc và tinh thần chiến đấu mới là yếu tố cốt lõi để xây dựng một Manchester United hùng mạnh.

"Khi nghĩ về Manchester United, tôi không chỉ nghĩ đến một hệ thống chiến thuật nào đó. Tôi nghĩ đến tính cách của các cầu thủ, cách họ cảm nhận về câu lạc bộ. Bản sắc và tính cách sẽ là nền tảng mà tôi xây dựng đội bóng", Amorim khẳng định.

Tân HLV của "Quỷ đỏ" cũng cho biết mục tiêu trước mắt không phải là thành tích ngay lập tức, mà là tái tạo lại tinh thần và bản sắc làm nên tên tuổi của câu lạc bộ. Ông muốn các cầu thủ thấm nhuần lịch sử hào hùng của Manchester United, để từ đó khơi dậy niềm tự hào và khát khao chiến thắng.

"Chúng tôi cần tạo ra các nguyên tắc và một bản sắc rõ ràng ngay từ đầu. Điều này không chỉ là về chiến thuật mà là về cách các cầu thủ cảm nhận và thể hiện mình trong màu áo của Manchester United", Amorim nhấn mạnh.

Để thực hiện điều này, Amorim có kế hoạch đưa các cầu thủ "tìm về cội nguồn" bằng cách tổ chức các chuyến tham quan, tìm hiểu về lịch sử và những thành tựu vĩ đại của câu lạc bộ.

"Khi các cầu thủ đến đây, tôi muốn họ làm những chuyến tham quan, cùng với người hướng dẫn giống nhau. Điều này rất quan trọng để họ cảm nhận rằng họ đang chơi cho Manchester United", Amorim chia sẻ.

Với sự quyết tâm, tầm nhìn chiến lược và khát khao cháy bỏng, Rúben Amorim đang thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết tại Old Trafford. Người hâm mộ "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng, nơi đội bóng không chỉ mạnh mẽ về chiến thuật mà còn tràn đầy bản sắc và tinh thần chiến đấu, xứng đáng với lịch sử huy hoàng của mình.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.