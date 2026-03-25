Tuyên án nhóm lãnh đạo, cán bộ Công ty Hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ

TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phúc (SN 1972), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) 16 năm tù về các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" và "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Đặng Minh Thừa (SN 1977), nguyên Phó giám đốc chi nhánh phía Nam của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Chủ tịch HĐQT CIPCO 4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ".

Bị cáo Trương Văn Tiên (SN 1984, nguyên Trưởng phòng) 13 năm tù và Trần Ngọc Trung (SN 1987, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh CIPCO) 7 năm tù cùng về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo Trần Văn Phúc, Trần Ngọc Trung và Trương Văn Tiên.

Vì lý do sức khỏe, bị cáo Thừa có đơn xin xét xử vắng mặt. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, mong HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ trong vụ án khi lượng hình. HĐXX đã xem xét tính chất, hành vi, mức độ phạm tội của từng bị cáo và tuyên mức án trên.

Như Báo CAND đã thông tin, bị cáo Phúc là Tổng giám đốc CIPCO và được ủy quyền đại diện phần vốn của SCIC tại CIPCO. Bị cáo Thừa là Chủ tịch HĐQT CIPCO và được SCIC quyết định ủy quyền đại diện phần vốn tại CIPCO.

Quá trình thực hiện, các bị cáo Phúc và Thừa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà, chi công tác không đúng quy định số tiền 2,1 tỷ đồng . Trước khi sự việc được Cơ quan CSĐT phát hiện, các đối tượng đã nộp khắc phục (hoàn ứng) cho CIPCO số tiền 1,55 tỷ đồng .

Hành vi của bị cáo Phúc và Thừa được xác định là vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đề cao uy quyền cá nhân, làm trái công vụ, gây thiệt hại cho CIPCO số tiền 550 triệu đồng.

Về số tiền này được chi tặng quà cho một số cán bộ, lãnh đạo tại TP Cần Thơ nhằm mục đích chào hỏi, tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai, quá trình điều tra xác định, việc một số cán bộ, lãnh đạo nói trên nhận quà tặng của SCIC và CIPCO nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhận hối lộ.

Ngoài ra, Phúc cùng với Tiên, Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để gây sức ép buộc Công ty Song Trang phải thanh toán và nhận tiền ngoài hợp đồng 942 triệu, đồng thời thỏa thuận nhận tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của Công ty Nam Mỹ số tiền 150 triệu đồng.