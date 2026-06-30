Tuyên án 20 năm tù đối với tài xế xe bồn cán chết nữ sinh

Đinh Văn Long điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng lo sợ phải đền bù nhiều tiền nên đã tiếp tục lái xe đè lên người nạn nhân khiến cháu H.A. tử vong.

Chiều 30/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 20 năm tù đối với bị cáo Đinh Văn Long (sinh năm 1974, trú tại thôn Thắng Lợi, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) về tội “giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm b, i - Bộ luật Hình sự.

Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Đào H.A. (sinh năm 2010, trú tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Đinh Văn Long là lái xe của Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phong Cảnh.

Khoảng 9h ngày 13/09/2025, Long được giao nhiệm vụ điều khiển ôtô nhãn hiệu HOWO biển kiểm soát 29H-294.61 của Công ty để chở bêtông tươi đến xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội.

Trong quá trình di chuyển, Long điều khiển xe với tốc độ khoảng 40 km/h, chở theo 6 khối (khoảng 14 tấn) bêtông tươi từ Công ty, đi theo đường đê ra đường Tỉnh lộ 429 hướng ra đường Quốc lộ 1A. Khi đi đến cách cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội khoảng 20 m thì có 1 ôtô tải (hiện không xác định được) đi đến từ hướng bên trái theo hướng đi của Long.

Cùng lúc này, cháu Nguyễn Đào H.A. điều khiển xe máy điện đi cùng chiều ôtô của Long, vượt từ phía sau bên phải lên.

Qua gương chiếu hậu bên phải, Long nhìn thấy cháu H.A. điều khiển xe máy điện đang vượt phía bên phải đến phần đuôi xe.

Khi cháu H.A. đi đến phần đầu xe ôtô của Long thì gặp ôtô tải đi ngang từ bên trái qua. Do không làm chủ được tốc độ nên cháu H.A. bị đổ xe xuống đường. Cháu H.A. ngã về bên trái ngay trước đầu ôtô của Long và bị bánh xe phía trước bên phải xe đâm vào phần bụng.

Lúc này, Long nghe thấy tiếng va chạm “bịch” ở phía trước bên phải đầu xe ôtô của mình và cảm nhận thấy có lực từ dưới lốp xe phía trước bên phải tác động lên làm vô lăng bị rung mạnh.

Cho rằng cháu H.A. đã va chạm với xe của mình, theo phản xạ, Long đạp phanh nhưng ôtô vẫn di chuyển thêm khoảng 4 m mới dừng hẳn.

Sau khi xe dừng lại, Long nhìn vào gương chiếu hậu bên phải thì thấy xe máy điện của cháu H.A nằm đổ dưới lề đường ngay cạnh bánh phía sau bên phải ôtô của Long nhưng không thấy cháu H.A.

Lúc này, Long hoảng sợ và cho rằng nếu cháu H.A. bị thương thì Long sẽ phải đền bù số tiền lớn cho cháu H.A., còn nếu cháu H.A. chết thì Long sẽ phải đi tù nhưng không phải lo đền bù tiền cho cháu H.A nữa.

Do đó, Long đã đạp côn rồi vào số 3, tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước với mục đích để chèn cho cháu H.A chết.

Long điều khiển xe đi được khoảng 10 m về phía trước thì người dân xung quanh chạy đến chặn đầu xe của Long và chỉ xuống gầm xe, hô “tai nạn rồi."

Lúc này Long mới dừng xe lại, xuống kiểm tra thì thấy cháu H.A. đang bị mắc kẹt ở dưới gầm xe, phía trước bánh trước bên phụ và bị bánh xe mài trượt trên đường.

Long liền lên xe, điều khiển cho xe lùi lại phía sau khoảng 3 m rồi xuống xe thì thấy cháu H.A đang nằm ở trên đường, vẫn còn sống nhưng bị chấn thương nặng phần bụng. Sau đó, Long bỏ đi khỏi hiện trường.

Đến 19h ngày 13/9/2025, Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hậu quả, cháu Nguyễn Đào H.A. bị thương nặng và được mọi người đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng lo sợ phải đền bù nhiều tiền nên đã tiếp tục lái xe đè lên người nạn nhân khiến cháu H.A. tử vong.

Hành vi của bị cáo thể hiện sự mất nhân tính, gây bức xúc trong dư luận do đó cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian...

Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Long phải bồi thường cho gia đình bị hại 182 triệu đồng.