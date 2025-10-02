Tương tác hỏi đáp với 'Cụ Rùa AI' tại Hội sách Hà Nội 2025

Điểm nhấn của Hội sách năm nay là hoạt động trưng bày, triển lãm với chủ đề "Thăng Long - Hà Nội - Khát vọng vươn mình". Nhiều ứng dụng chuyển đổi số được giới thiệu, trong đó có tương tác hỏi đáp với Cụ rùa AI, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR 360.

Robot viết thư pháp tại Hội sách Xuân, Phố sách Hà Nội hồi tháng 1/2025. Ảnh: Việt Linh.

Hội sách Hà Nội lần thứ X năm 2025 là sự kiện văn hóa đọc thường niên nhằm khuyến khích, phát triển văn hóa đọc, hướng tới xây dựng xã hội học tập, thanh lịch, văn minh.

Hội sách diễn ra từ nay tới hết 5/10 tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), khai mạc lúc 20h ngày 3/10.

Năm nay, Hội sách có nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động trưng bày, triển lãm với chủ đề Thăng Long - Hà Nội Khát vọng vươn mình. Với không gian được thiết kế đẹp, ấn tượng, bạn đọc, du khách sẽ được tìm hiểu các xuất bản phẩm về Thăng Long - Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục khoa cử, danh nhân khoa bảng, trọng tâm là Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, Tủ sách Văn Miếu - Quốc Tử Giám phiên bản điện tử.

Hội sách Hà Nội lần thứ X năm 2025 diễn ra tới hết ngày 5/10. Ảnh: Việt Hà.

Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám gồm 10 cuốn multimedia 3D về các danh nhân văn hóa đã góp phần tạo dấu ấn với Quốc Tử Giám và nền Nho học Việt Nam; 20 cuốn sách tranh giới thiệu về nền giáo dục Việt Nam thời quân chủ, cùng các công trình phản ánh giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật của Quốc Tử Giám - Ngôi trường Quốc học đầu tiên của nước ta.

Tại không gian Thư viện lưu động, bạn đọc sẽ được phục vụ đọc miễn phí hàng trăm tên sách giới thiệu về lịch sử, văn hóa, di sản và con người Hà Nội, khẳng định truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, các ấn phẩm, tài liệu phản ánh tiến trình đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Cùng với các gian trưng bày, giới thiệu sách, cụm trang trí được thiết kế đẹp, ấn tượng, các xuất bản phẩm được xuất bản trong và ngoài nước với nội dung hấp dẫn, Hội Sách năm nay còn mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm mới với những ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và công nghiệp văn hóa như: sách điện tử, sách đa chức năng, tương tác hỏi đáp với Cụ rùa AI, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR 360, tương tác ứng dụng GIS để tra cứu về thông tin 34 tỉnh, thành mới nhất, xem bản đồ số thuận tiện, hướng dẫn in rập họa tiết bia tiến sĩ, thực hành khâu sách kiểu cổ truyền cũng sẽ là những hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại Hội Sách Hà Nội.

Nhiều tọa đàm giới thiệu sách

Trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội 2025, ngoài việc mang đến nhiều tên sách với các thể loại phong phú, các chương trình ưu đãi đặc biệt, các nhà xuất bản, công ty sách đã chuẩn bị các chương trình giao lưu hấp dẫn, ý nghĩa, giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm mới, mang thông điệp tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử của Thủ đô và đất nước.

Một số chương trình tiêu biểu như: Giao lưu chủ đề Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử, với khách mời là Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng Cục gìn giữ hoà bình Việt Nam và đại diện gia đình cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; giới thiệu bộ sách gồm 4 cuốn: Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Hành trình vì hoà bình, Những cánh thư ra bắc vào nam, Nguyễn Chí Thanh - góc nhìn từ hậu thế (Công ty CP Sách Alpha); Giới thiệu sách Xứ sở sương mù: Cuộc truy tầm Keo dán kí ức, giao lưu cùng dịch giả Ngân Hà và TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh (NXB Kim Đồng)...

Qua 10 lần tổ chức, Hội Sách Hà Nội đã và đang trở thành ngày hội giao lưu giữa các đơn vị xuất bản trong cả nước, là điểm hẹn văn hóa của các độc giả yêu sách, góp phần lan tỏa và nâng cao văn hóa đọc đến với đông đảo bạn đọc trong nước cũng như du khách quốc tế.

Thông tin Hội sách và các sự kiện được cập nhật trên trang Hội sách Hà Nội.