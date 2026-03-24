Tướng IRGC lên nắm Hội đồng an ninh Iran

Iran đã bổ nhiệm cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - ông Mohammad Bagher Zolghadr làm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, thay thế người tiền nhiệm Ali Larijani vừa thiệt mạng hồi tuần trước.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr - tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: CCTV

Việc ông Larijani thiệt mạng làm dấy lên những biến động lớn trong bộ máy an ninh - chính trị cấp cao của Tehran, đồng thời gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trong khi đó, thông tin bổ nhiệm ông Zolghadr xuất hiện trong bối cảnh Iran đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh nghiêm trọng, từ xung đột trực tiếp với Israel cho đến áp lực của Mỹ và phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân và vai trò của nước này tại Trung Đông.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao là cơ quan hoạch định chiến lược an ninh - quốc phòng then chốt của Iran, có nhiệm vụ điều phối các chính sách quan trọng liên quan đến quân sự, đối ngoại và tình báo, đồng thời chịu sự giám sát trực tiếp của Lãnh tụ Tối cao.

Tân Thư ký Hội đồng, ông Mohammad Bagher Zolghadr, là một nhân vật kỳ cựu trong hệ thống an ninh của Iran. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong IRGC - lực lượng tinh nhuệ đóng vai trò xương sống trong cấu trúc quyền lực của Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Zolghadr từng đảm nhiệm chức Phó tư lệnh IRGC và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh nội địa, chống nổi dậy và quản lý các lực lượng bán quân sự. Sau khi rời vai trò trực tiếp trong quân đội, ông tiếp tục đảm nhiệm các vị trí dân sự quan trọng, bao gồm Thứ trưởng Nội vụ phụ trách an ninh và trật tự xã hội.

Ngoài ra, ông còn từng là Tổng thư ký Hội đồng Phối hợp phòng chống ma túy - một cơ quan có ảnh hưởng lớn trong việc kiểm soát an ninh nội địa và biên giới, đặc biệt trong bối cảnh Iran nằm trên tuyến trung chuyển ma túy lớn từ Afghanistan sang Trung Đông và châu Âu.

Với nền tảng quân sự và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực an ninh, ông Zolghadr được xem là lựa chọn mang tính “cứng rắn”, phản ánh xu hướng ưu tiên kiểm soát và ổn định nội bộ của Tehran trong giai đoạn hiện nay.

Việc ông Zolghadr lên nắm giữ một trong những vị trí an ninh quan trọng nhất Iran được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu cho thấy Tehran đang chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu kéo dài và phức tạp hơn.

Việc lựa chọn một nhân vật có lý lịch quân sự như Zolghadr cho thấy ưu tiên hàng đầu của Iran hiện nay là củng cố bộ máy an ninh và nâng cao khả năng phản ứng trước các mối đe dọa bên ngoài.

Giới phân tích cho rằng sự thay đổi nhân sự này có thể ảnh hưởng đáng kể đến định hướng chính sách an ninh và đối ngoại của Iran trong thời gian tới, đặc biệt là trong quan hệ với Israel và các cường quốc phương Tây, cũng như trong các điểm nóng khu vực như Liban, Syria và eo biển Hormuz.

Trong khi đó, tình hình khu vực vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, với xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặt Trung Đông trước một giai đoạn bất ổn mới.

Tên lửa Iran đánh trúng công trình miền nam Israel Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc tên lửa lao xuống và hiện trường sau vụ tấn công nhằm vào thành phố Dimona (Israel). Người phát ngôn lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn cho biết một tòa nhà một tầng tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn.