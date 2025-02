Tuổi thơ đáng giá bao nhiêu phụ thuộc vào chiếc điện thoại

Theo tác giả Jonathan Haidt, chi phí cơ hội của tuổi thơ gắn liền với giá trị của chiếc điện thoại. Bởi điện thoại càng hiện đại, trẻ có khả năng tiếp cận nhiều thứ sớm hơn.

Ảnh minh họa cho chứng nghiện điện thoại. Ảnh: Parents.

Trung bình một đứa trẻ dành bao nhiêu thời gian để sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính cá nhân? Một nhân viên bán hàng sẽ trả lời là khoảng 40 giờ một tuần đối với trẻ vị thành niên. Đối với thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi, con số này có thể lên tới 50 giờ một tuần.

Từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày là thời gian mà thanh thiếu niên dành cho tất cả các hoạt động giải trí trên thiết bị điện tử. Tất nhiên, trẻ em đã dành nhiều thời gian để xem truyền hình và chơi trò điện tử trước khi điện thoại thông minh và Internet trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng. Các nghiên cứu dài hạn về thanh thiếu niên Mỹ cho thấy rằng trung bình thanh thiếu niên xem ti vi tối đa 3 giờ mỗi ngày vào đầu những năm 1990.

Tiếp theo là Internet tốc độ cao vào những năm 2000, lượng thời gian dành cho các hoạt động trên mạng tăng lên, trong khi thời gian xem ti vi giảm xuống. Trẻ em cũng bắt đầu dành nhiều thời gian để chơi trò điện tử, ít thời gian để đọc sách và tạp chí.

Tóm lại, cuộc tái thiết lập vĩ đại và thời kỳ đầu của tuổi thơ gắn liền với điện thoại dường như đã tăng thêm trung bình hai đến ba giờ sử dụng thiết bị điện tử trong một ngày của trẻ, so với cuộc sống trước khi có điện thoại thông minh. Những con số này thay đổi đôi chút tùy theo tầng lớp xã hội (các gia đình thu nhập thấp sử dụng nhiều hơn so với các gia đình thu nhập cao), chủng tộc (các gia đình da đen và La tinh sử dụng nhiều hơn so với các gia đình da trắng và châu A) và tình trạng thiểu số về xu hướng tính dục (thanh thiếu niên LGBTQ sử dụng nhiều hơn).

Ngay cả khi thanh thiếu niên báo cáo "chỉ" dành 7 giờ để giải trí trên thiết bị điện tử mỗi ngày, nếu bạn tính cả thời gian mà chúng đang tích cực suy nghĩ về mạng xã hội trong khi làm nhiều việc cùng lúc trong thế giới thực, bạn có thể hiểu tại sao gần một nửa số thanh thiếu niên nói rằng họ lên mạng "gần như liên tục".

Điều đó có nghĩa là khoảng 16 giờ mỗi ngày (112 giờ mỗi tuần) trẻ không hoàn toàn chú ý đến những gì diễn ra xung quanh mình. Kiểu sử dụng liên tục này, thường liên quan đến hai hoặc ba thiết bị điện tử cùng một lúc, một điều không thể thực hiện được trước khi trẻ em mang theo thiết bị cảm ứng trong túi. Điều này có tác động to lớn đến nhận thức, chứng nghiện internet và việc hình thành các đường liên kết trong não, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm của tuổi dậy thì.

Trong bài suy ngẫm Walden năm 1854 nói về lối sống giản dị, Henry David Thoreau đã viết, "Chi phí của một thứ là lượng... trong cuộc sống cần phải đánh đổi để có được nó, ngay lập tức hoặc trong thời gian dài". Vậy thì chi phí cơ hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên là bao nhiêu khi chúng bắt đầu dành 6 giờ hay 8 giờ hoặc thậm chí là 16 giờ mỗi ngày để tương tác với các thiết bị của mình? Liệu chúng có thể đánh đổi bất kỳ phần cần thiết nào của cuộc sống cho sự phát triển lành mạnh của con người không?