Tuổi tác chỉ là cột mốc, Fami cùng người trưởng thành phá vỡ giới hạn

Phá vỡ giới hạn bắt đầu từ việc cứng cáp bước qua sự e ngại, linh hoạt lựa chọn cách phù hợp và tự tin tiến về phía trước, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Đôi khi, điều cản bước chúng ta không phải tuổi tác hay thử thách phía trước mà là suy nghĩ “mình không thể” hoặc “đã quá muộn”.

Giới hạn nằm ở tuổi tác hay trong suy nghĩ?

Trước thử thách mới, không ít người cân nhắc về tuổi tác, thể lực hay khả năng của bản thân. Một cung đường chạy dài có thể khiến ta chùn bước, một môn thể thao mới tạo cảm giác e ngại, hay một kế hoạch đòi hỏi kiên trì dễ bị trì hoãn vì lo mình không đủ sức.

Trải nghiệm sống giúp mỗi người hiểu mình hơn, nhưng cũng có thể khiến ta dè dặt trước điều chưa từng thử, ta mặc định rằng tuổi tác hay thể chất không cho phép mình tiếp tục.

Thêm cứng cáp tinh thần, thêm tự tin phá vỡ giới hạn và chinh phục cột mốc mới.

Thực tế, mỗi độ tuổi có giới hạn riêng, nhưng điều đó không có nghĩa phải ngừng thử sức. Người 40 tuổi có thể làm quen với chạy bộ, người 50 tuổi bắt đầu chuyến đi ấp ủ từ lâu, người qua tuổi 60 vẫn tìm thấy niềm vui trong một kỹ năng mới.

Giới hạn không đo bằng tuổi tác, quãng đường hay độ khó của một thử thách. Đôi khi, điều quyết định chúng ta có thể đi xa đến đâu lại nằm ở việc dám bước qua suy nghĩ “mình không thể” để cho bản thân cơ hội thử sức.

Tuổi 40, 50 hay 60 vẫn có thể mở ra hành trình mới khi mỗi người sẵn sàng bước tiếp và vượt qua giới hạn chính mình.

Vượt qua giới hạn từ điều giản dị

Chúng ta thường nghĩ phá vỡ giới hạn phải là điều lớn lao như hoàn thành đường chạy dài hay chạm đến cột mốc chưa từng đạt. Nhưng hành trình vượt qua chính mình có thể bắt đầu từ lựa chọn giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Đó là khi ta thức dậy sớm hơn để đi bộ, cố thêm một vòng chạy, thử sức với môn thể thao mới hay tìm lại sở thích từng tạm gác. Có khi, đó là chuyến đi tự lên kế hoạch, lớp học vẫn luôn muốn tham gia hay đơn giản là dành thời gian theo đuổi điều ấp ủ từ lâu. Mỗi bước đi, dù nhỏ, đều là một lần vượt qua sự ngần ngại.

Mỗi người có một hành trình riêng, với cột mốc và cách chinh phục khác nhau. Để hành trình ấy bền bỉ, việc chăm sóc bản thân cần duy trì từ điều thiết thực như vận động phù hợp, nghỉ ngơi điều độ và ăn uống đa dạng, cân bằng. Khi cơ thể được quan tâm đúng cách, ta có thêm nền tảng để tự tin theo đuổi đam mê.

Đạm là dưỡng chất cần thiết, có nhiệm vụ xây dựng và duy trì cơ bắp. Đạm đậu nành cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu cơ thể không tự tổng hợp được, đạt điểm 1,0 - mức tối đa trên thang đánh giá chất lượng đạm PDCAAS. Bổ sung đạm đậu nành bên cạnh nguồn thực phẩm đa dạng góp phần xây dựng chế độ ăn cân bằng.

Dưỡng chất lành từ đậu nành, “hạt vàng tự nhiên”, đồng hành thói quen vận động và nhịp sống tích cực hàng ngày.

Fami Canxi Plus - thêm glucosamine, thêm dưỡng chất từ đậu nành

Với nguồn đạm thực vật từ đậu nành, kết hợp glucosamine, canxi có nguồn gốc từ tảo biển và vitamin, khoáng chất, Fami Canxi Plus mang đến thêm lựa chọn dinh dưỡng dành cho người trưởng thành, tiếp nối tinh thần “thêm cứng cáp, phá vỡ giới hạn” của dòng Fami Canxi.

Hương vị thơm ngon và sự tiện lợi giúp Fami Canxi Plus dễ dàng đi vào chế độ ăn hàng ngày. Kết hợp vận động phù hợp, nghỉ ngơi điều độ và dinh dưỡng cân bằng, đây là cách chủ động chăm sóc bản thân để sẵn sàng cho trải nghiệm mới và tiếp tục theo đuổi mục tiêu riêng.

Hành trình vượt qua giới hạn không nhất thiết phải bắt đầu bằng bước tiến thật lớn. Đôi khi, đó là sự chủ động chăm sóc bản thân hôm nay, để ngày mai thêm vững vàng theo đuổi điều mình yêu thích.

Fami Canxi Plus mang đến dưỡng chất lành từ đậu nành, bổ sung glucosamine và canxi nguồn gốc từ tảo biển cho chế độ ăn hàng ngày.

Không có cột mốc nào quá nhỏ để tự hào, cũng chẳng có thời điểm nào quá muộn để bắt đầu. Điều đáng quý không phải là ta đã đi được bao xa mà là sau những lần ngần ngại, ta vẫn chọn bước tiếp. Fami Canxi và Fami Canxi Plus đồng hành giữ trọn tinh thần cứng cáp, để mỗi ngày có thêm lý do sống với đam mê và đón nhận điều tốt đẹp.