Vinasoy hợp tác cùng Renova Cloud ứng dụng AI chấm hình trưng bày

Vinasoy vừa đưa vào vận hành hệ thống chấm hình ảnh trưng bày bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng AWS thông qua hợp tác cùng Renova Cloud Việt Nam.

Là một trong những dự án tiên phong ứng dụng AI trong lĩnh vực quản lý và đánh giá hoạt động trưng bày sản phẩm tại thị trường Việt Nam, giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu, nâng cao độ chính xác cũng như tính minh bạch trong đánh giá tại điểm bán. Đồng thời, giải pháp này cũng đánh dấu bước tiến quan trọng của doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

Chuyển đổi số bắt đầu từ bài toán vận hành thực tế

Tại Vinasoy, hoạt động đánh giá hình ảnh trưng bày tại điểm bán là quy trình đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng hiện diện sản phẩm trên toàn hệ thống. Khi mạng lưới điểm bán ngày càng mở rộng, khối lượng hình ảnh cần đánh giá tăng lên đáng kể, kéo theo áp lực về thời gian xử lý và nguồn lực vận hành.

Vinasoy cùng Renova Cloud Việt Nam đưa vào vận hành hệ thống AI chấm hình ảnh trưng bày trên nền tảng AWS.

Nhằm giải quyết bài toán này, Vinasoy hợp tác Renova Cloud Việt Nam triển khai hệ thống AI chấm hình ảnh trưng bày trên nền tảng AWS. Giải pháp ứng dụng AI, machine learning, generative AI và hạ tầng điện toán đám mây để tự động nhận diện sản phẩm, phân tích hình ảnh, đánh giá mức độ tuân thủ theo tiêu chuẩn đã thiết lập.

Từ một quy trình phụ thuộc nhiều vào đánh giá thủ công, hệ thống hiện có thể xử lý đến 22 hình ảnh mỗi giây, nhanh hơn khoảng 1.300 lần so với phương pháp trước đây. Kết quả đánh giá được trả về gần như theo thời gian thực, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý và hỗ trợ hoạt động quản trị hiệu quả hơn.

Ngoài yếu tố tốc độ, việc sử dụng cùng bộ tiêu chuẩn đánh giá còn góp phần nâng cao tính nhất quán và minh bạch trong toàn hệ thống, giảm thiểu sự khác biệt do yếu tố chủ quan của con người.

Khi AI trở thành công cụ khai thác giá trị dữ liệu

Đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay, thách thức không còn nằm ở việc thu thập dữ liệu, mà là khả năng chuyển hóa chúng thành thông tin có giá trị cho hoạt động kinh doanh. Thông qua hệ thống AI chấm hình ảnh trưng bày, dữ liệu từ hàng nghìn điểm bán được ghi nhận, xử lý và chuẩn hóa nhanh hơn, tạo cơ sở để doanh nghiệp theo dõi hoạt động trưng bày một cách kịp thời, chính xác.

Hệ thống AI giúp Vinasoy chuyển đổi dữ liệu hình ảnh tại điểm bán thành nguồn thông tin phục vụ quản trị và ra quyết định nhanh chóng hơn.

Ông Vincent Toh, Tổng giám đốc Renova Cloud Việt Nam, nhận định: “Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt cho hoạt động kinh doanh. Tại Vinasoy, chúng tôi nhìn thấy sự kết hợp giữa tư duy đổi mới và năng lực triển khai mạnh mẽ trong chiến lược số hóa vận hành. Giải pháp AI được triển khai trên nền tảng AWS giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn nguồn dữ liệu sẵn có, tăng tốc độ xử lý thông tin, xây dựng hệ thống đánh giá nhất quán và từng bước hướng đến mô hình điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực”.

Công nghệ tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng

Bên cạnh việc tối ưu hoạt động vận hành, hệ thống AI còn giúp Vinasoy nâng cao khả năng quản lý chất lượng trưng bày tại điểm bán, thông qua việc theo dõi và đánh giá hình ảnh nhanh chóng, chính xác theo tiêu chuẩn đã thiết lập.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đảm bảo sản phẩm được hiện diện phù hợp tại điểm bán, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn khi người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận sản phẩm.

Ông Lê Bá Bé, Giám đốc Bán hàng Toàn quốc của Vinasoy, chia sẻ: “Tại Vinasoy, chuyển đổi số không dừng lại ở ứng dụng công nghệ mới, mà là hành trình liên tục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Việc triển khai AI trong chấm ảnh trưng bày là bước đi cụ thể giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao tính minh bạch trong vận hành và tối ưu hiệu quả hoạt động bán hàng. Quan trọng hơn, mọi nỗ lực chuyển đổi số của Vinasoy đều hướng đến phục vụ khách hàng tốt hơn”.

Công nghệ được ứng dụng nhằm phục vụ mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả hoạt động và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

Trên hành trình kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt, Vinasoy không ngừng đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới hoạt động vận hành. Việc triển khai AI trong chấm trưng bày là bước tiến trong chiến lược chuyển đổi số của Vinasoy, khi doanh nghiệp từng bước xây dựng mô hình vận hành linh hoạt hơn dựa trên dữ liệu.

Trong thời gian tới, Vinasoy và Renova Cloud Việt Nam tiếp tục nghiên cứu mở rộng ứng dụng AI, hướng đến triển khai trí tuệ nhân tạo tác tử (agentic AI) trong hoạt động phân phối, marketing và dịch vụ khách hàng. Qua đó, doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời đưa sản phẩm dinh dưỡng thực vật đến gần hơn với người tiêu dùng.

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