Tuổi nào nên bắt đầu bổ sung collagen chống lão hóa?

Collagen đóng vai trò quan trọng đối với vẻ đẹp của làn da và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, việc sản sinh collagen tự nhiên sẽ giảm dần theo thời gian. Vậy tuổi nào nên bắt đầu bổ sung collagen?

Từ tuổi 25, việc sản sinh collagen suy yếu dần theo thời gian do tiến trình lão hóa.

Theo bác sĩ chuyên khoa ILưu Thị Quỳnh, khoa Da liễu, Bệnh viện 19-8, collagen là một loại protein mà cơ thể có thể tự tổng hợp, đóng vai trò như một chất keo có tác dụng gắn kết các phân tử lại với nhau. Collagen chiếm khoảng 30% tổng lượng protein trong cơ thể, có mặt ở da, cơ, xương, gân, dây chằng, thành mạch máu, các mô liên kết...

Vì sao cần bổ sung collagen?

Trong cơ thể, collagen được tổng hợp liên tục từ các axit amin nhằm thay thế các sợi collagen có dấu hiệu tổn thương hoặc hao mòn. Tuy nhiên, từ tuổi 25, việc sản sinh collagen suy yếu dần theo thời gian do tiến trình lão hóa. Khi collagen bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng, cơ thể xuất hiện các dấu hiệu lão hóa.

Đối với làn da, thiếu hụt collagen là một trong những nguyên nhân khiến da chảy xệ, nhăn nheo và hình thành nếp nhăn. Vì vậy, để chống lão hóa hiệu quả, nên bắt đầu bổ sung collagen từ 25 tuổi để giữ cho làn da luôn khỏe mạnh và tăng độ đàn hồi.

Bổ sung collagen cho cơ thể bằng cách nào?

Một số cách giúp tăng cường sản sinh collagen, chống lão hóa như:

- Bổ sung các loại axit amin quan trọng: Threonine và proline là những axit amin có chức năng tạo thành collagen. Cơ thể không thể sản xuất collagen nếu thiếu các axit amin này. Bạn có thể bổ sung những loại axit amin này thông qua chế độ ăn uống hàng ngày với các thực phẩm như:

Threonine có trong các thực phẩm như trứng, sữa, đậu lăng, đậu nành, măng tây, thịt lợn, thịt bò và thịt gà.‏ ‏

Proline tìm thấy trong đậu nành, sữa, phô mai, thịt bò và bắp cải.

- Tăng cường bổ sung vitamin C: Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa và rất quan trọng cho quá trình tổng hợp axit hyaluronic. Axit hyaluronic được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể, có thể giúp tăng cường sản sinh collagen, tuy nhiên chúng sẽ giảm đi theo thời gian.

Một số thực phẩm giàu collagen.

Do đó, bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C giúp làm tăng nồng độ axit hyaluronic và collagen trong cơ thể. Các loại thực phẩm như cam, chanh, kiwi, dâu tây, bông cải xanh, các loại rau có màu xanh đậm… đều rất giàu vitamin C.

- Ăn các loại thực phẩm chứa nhiều collagen như nước hầm xương, các loại cá... Nước hầm xương bao gồm mô liên kết và xương nên rất giàu chất dinh dưỡng như axit amin, collagen, glucosamine, chondroitin, canxi, magiê và phốt pho.

Ngoài ra, xương, da và vảy cá chứa phần lớn collagen. Chẳng hạn như cá mòi thường được tiêu thụ nguyên con, chúng sẽ là một nguồn cung cấp collagen tuyệt vời.

- Bổ sung collagen qua thực phẩm bổ sung dạng bột, viên uống, nước: Cần dùng đúng liều lượng, đều đặn trong khoảng 12 tuần liên tục và nên có khoảng nghỉ từ 1-3 tháng giữa các đợt bổ sung. Thời điểm tốt nhất để uống collagen là vào buổi tối, trước khi đi ngủ bởi đây là thời điểm lý tưởng nhất để cơ thể hấp thu.

Ngoài ra, việc sử dụng collagen bổ sung có thể gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, khó tiêu, mùi vị khó chịu trong miệng... Vì vậy, tốt nhất nên trao đổi, hỏi ý kiến bác sĩ về bất kỳ chất bổ sung nào bạn định dùng.

- Áp dụng kỹ thuật thẩm mỹ: Điện di collagen có thể giúp trẻ hóa làn da bằng cách tăng sinh collagen, đảm bảo cấu trúc da, giúp da chắc khỏe, đồng thời giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim...

Lưu ý giúp ngăn ngừa suy giảm collagen

Những thói quen sau đây sẽ giúp ngăn ngừa suy giảm collagen, duy trì làn da tươi trẻ:

- Thoa kem chống nắng: Tia cực tím trong ánh nắng mặt trời là "thủ phạm" hàng đầu làm hỏng cấu trúc collagen khiến da chùng nhão, hình thành nếp nhăn, nám da, đồi mồi... Vì vậy, cần thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài để bảo vệ làn da.

- Uống đủ nước: Nước giúp duy trì độ ẩm, làm mềm da, đồng thời tăng cường quá trình tổng hợp collagen. Một làn da đủ ẩm không chỉ hỗ trợ cấu trúc tế bào mà còn duy trì sự linh hoạt và đàn hồi của làn da, giảm nguy cơ sụt collagen.

- Chăm sóc da chống lão hóa: Dùng thêm các sản phẩm chống lão hóa như retinol... trong quy trình dưỡng da.

- Tránh xa những thói quen không lành mạnh: Thuốc lá và bia rượu tác động tiêu cực đến sức khỏe của làn da, làm hỏng sợi collagen, ảnh hưởng đến quá trình giữ nước, oxy hóa và dinh dưỡng của tế bào. Vì vậy, hãy bỏ thuốc lá, hạn chế uống rượu để bảo vệ sức khỏe và duy trì vẻ đẹp của làn da.