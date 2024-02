Tuổi nào hợp để xông đất năm Giáp Thìn?

Gia chủ Việt luôn coi trọng tục xông đất vì người đầu tiên đặt chân vào nhà sau đêm 30 sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh gia đình trong năm mới.

Phong tục xông đất (hay đạp đất, xông nhà) là một nét đẹp văn hóa ngày Tết Nguyên đán của người Việt. Theo quan niệm xưa, người đầu tiên đặt chân vào nhà nếu hợp tuổi gia chủ, hợp mệnh năm mới, cộng thêm một số yếu tố tích cực khác sẽ mang lại nhiều phước lành cho gia đình suốt cả năm.

Vì lẽ đó, người nhận “trách nhiệm” xông đất luôn được gia chủ Việt lựa chọn kỹ càng dựa trên phân tích mệnh (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) và tuổi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi).

Chọn người xông đất theo mệnh

Thuyết ngũ hành cho rằng thế giới được cấu tạo từ năm yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Chúng thể hiện sự đan cài huyền bí giữa tương sinh và tương khắc, giữa khả năng tác động qua lại lẫn nhau và tính chất riêng ứng với mỗi yếu tố. Tất cả đều ảnh hưởng đến vạn vật trong vũ trụ nói chung và vận mệnh con người nói riêng.

Cũng theo thuyết này, tương sinh có nghĩa là tồn tại, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển, như Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.

Ngược lại, tương khắc mang tính áp chế, kìm hãm sự phát triển của nhau, như Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

Người xông đất đầu năm sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh gia chủ trong năm mới. Ảnh: Freepik.

Như vậy, người xông đất phải đáp ứng yêu cầu đầu tiên là tương sinh với mệnh gia chủ, nghĩa là có thể kết hợp với gia chủ để cùng tạo ra năng lượng phong thủy hài hòa trong ngôi nhà, góp phần tăng cường may mắn và tài lộc cho gia chủ vào năm mới.

Để làm được điều này, gia chủ mệnh Kim nên chọn người xông đất mệnh Kim, Thủy hoặc Thổ.

Gia chủ mệnh Mộc nên chọn người xông đất mệnh Mộc, Hỏa hoặc Thủy.

Gia chủ mệnh Thuỷ nên chọn người xông đất mệnh Thủy, Mộc hoặc Kim.

Gia chủ mệnh Hỏa nên chọn người xông đất mệnh Hỏa, Thổ hoặc Mộc.

Cuối cùng, gia chủ mệnh Thổ nên chọn người xông đất mệnh Thổ, Kim hoặc Hỏa.

Bên cạnh đó, năm Giáp Thìn 2024 thuộc mệnh Hỏa (Phú Đăng Hỏa) nên gia chủ có thể xét đến yếu tố hợp mệnh năm mới để lựa chọn người xông đất. Tuy nhiên, việc hợp mệnh gia chủ luôn được chú trọng hàng đầu.

Chọn người xông đất theo tuổi

Tuổi là yếu tố quan trọng cần xét đến khi chọn người xông đất, nhưng cần tùy thuộc vào tuổi của gia chủ để lựa chọn nam hay nữ thực hiện nghi thức này.

Tuổi là yếu tố quan trọng cần xét đến khi chọn người xông đất. Ảnh: Unsplash.

Chủ nhà tuổi Tý nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1955, 1962, 1965, 1982, 1985, 1992, 1995.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1946, 1956, 1958, 1961, 1968, 1971, 1976, 1986, 1988, 1991.

Chủ nhà tuổi Sửu nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1951, 1962, 1965, 1971, 1972, 1975, 1992.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1951, 1965, 1971, 1975, 1981, 1985.

Chủ nhà tuổi Dần nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1948, 1952, 1958, 1966, 1972, 1976, 1978, 1982, 1988.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1948, 1952, 1958, 1966, 1972, 1976, 1978, 1982, 1988.

Chủ nhà tuổi Mão nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1952, 1955, 1962, 1965, 1975, 1982, 1992, 1995.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1952, 1955, 1962, 1965, 1971, 1972, 1982, 1985, 1992, 1995.

Chủ nhà tuổi Thìn nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1951, 1962, 1965, 1971, 1972, 1975, 1981, 1992, 1995.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1951, 1965, 1971, 1975, 1985.

Chủ nhà tuổi Tỵ nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1946, 1952, 1958, 1966, 1972, 1976, 1978, 1982.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1946, 1952, 1958, 1966, 1972, 1976, 1978, 1982.

Chủ nhà tuổi Ngọ nên chọn:

Gia chủ có thể chọn nam hoặc nữ làm người xông đất. Ảnh: Unsplash.

Nam xông đất sinh năm: 1952, 1955, 1962, 1982, 1985, 1992, 1995.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1946, 1956, 1958, 1961, 1968, 1976, 1986, 1991.

Chủ nhà tuổi Mùi nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1951, 1955, 1962, 1965, 1971, 1972, 1975, 1981, 1992.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1951, 1965, 1971, 1975, 1981, 1991, 1995.

Chủ nhà tuổi Thân nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1952, 1956, 1958, 1966, 1972, 1976, 1978, 1982, 1988.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1952, 1956, 1958, 1966, 1972, 1976, 1978, 1982, 1988.

Chủ nhà tuổi Dậu nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1952, 1955, 1962, 1965, 1982, 1985, 1995, 1945.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1952, 1955, 1962, 1965, 1972, 1982, 1985, 1992, 1995.

Chủ nhà tuổi Tuất nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1962, 1965, 1971, 1972, 1975, 1981, 1992, 1995.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1951, 1965, 1971, 1975, 1981, 1995.

Chủ nhà tuổi Hợi nên chọn:

Nam xông đất sinh năm: 1946, 1948, 1952, 1958, 1960, 1972, 1978, 1982, 1988.

Hoặc nữ xông đất sinh năm: 1946, 1948, 1952, 1958, 1960, 1972, 1978, 1982, 1988.

Lưu ý khác khi chọn người xông đất

Năm 2024 là năm Giáp Thìn sẽ bắt đầu từ ngày 10/2/2024 và kết thúc vào ngày 28/1/2025 (Dương lịch). Theo quan niệm của tử vi phương Đông, rồng là con vật tượng trưng cho sức mạnh, sự cao quý, vận may và thành công. Vì thế, người nào sở hữu những phẩm chất này sẽ được ưu tiên chọn làm người xông đất năm nay.

Đặc biệt, nếu gia chủ thuộc tuổi Thìn, người xông đất nên là nam giới mạnh mẽ, sáng sủa, thành công trong lĩnh vực kinh doanh và luôn lan tỏa năng lượng tích cực cho cuộc sống.

Những người có sức khỏe và tính cách tốt sẽ thích hợp xông đất. Ảnh: Unsplash.

Ngoài yếu tố mệnh, tuổi và tính cách, hai yếu tố khác gia chủ có thể cân nhắc thêm là thiên can tương sinh và địa chỉ tương sinh.

Thiên can là tên gọi của một thuật ngữ phong thủy, có thể dùng như đơn vị thuật số ứng với 12 con giáp Thiên can được phân theo thứ tự từ 1 đến 10 là: Giáp (1), Ất (2), Bính (3), Đinh (4), Mậu (5), Kỷ (6), Canh (7), Tân (8), Nhâm (9), Quý (10). Nếu thiên can của người xông đất tương sinh với thiên can của gia chủ thì sự hòa thuận, tương hỗ có thể nhân lên gấp bội.

Theo đó, 10 thiên can được chia thành 5 cặp tương sinh như sau:

Giáp, Ất sinh Bính, Đinh (tương đương Mộc sinh Hỏa).

Bính, Đinh sinh Mậu, Kỷ (tương đương Hỏa sinh Thổ).

Mậu, Kỷ sinh Canh, Tân (tương đương Thổ sinh Kim).

Canh, Tân sinh Nhâm, Qúy (tương đương Kim sinh Thủy).

Nhâm, Quý sinh Giáp, Ất (tương đương Thủy sinh Mộc).

Thiên can và địa chỉ là hai yếu tố có thể cân nhắc thêm khi chọn người xông đất. Ảnh: Unsplash.

Về địa chỉ tương sinh, mỗi mệnh sẽ ứng với một hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc v.v) khác nhau nên gia chủ có thể chọn mệnh người xông đất hợp với hướng nhà mình. Chẳng hạn, hướng Tây và Tây Bắc hợp mệnh Kim, hướng Đông và Đông Nam hợp mệnh Mộc, hướng Tây Nam và Đông Bắc hợp mệnh Thổ, hướng Bắc hợp mệnh Thủy và hướng Nam hợp mệnh hỏa.

Ngoài ra, việc chọn người xông đất phải kiêng kỵ một số điều để tránh mang lại điềm gở cho gia đình đầu Xuân năm mới. Cụ thể, gười xông đất phải có 4 cái “không” - không chịu tang, không ở cữ, không mặc đồ đen/trắng và không trùng tuổi với gia chủ.