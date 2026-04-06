Tuổi 20 của con gái Quyền Linh

Mai Thảo Linh (Lọ Lem) vừa đón sinh nhật tuổi 20. Trên trang cá nhân, Quyền Linh đăng ảnh bên con gái và chúc mừng Lọ Lem bước sang tuổi mới. "Xin chào Lọ Lem thương yêu của ba. Xin chào cô sinh viên năm 2 với nhiều ý chí và nghị lực. Ba có thể đếm được bao nhiêu ngày tháng đưa con đến trường và cũng có thể đếm hết những sợi tóc bạc trên đầu ba nhưng không thể đếm được những tình yêu thương dành cho con. Chúc con gái yêu thương của ba tuổi 20 thật đẹp, thật nhiều nghị lực và luôn luôn nỗ lực để đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống", nghệ sĩ nhắn nhủ con gái.