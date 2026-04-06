Tuổi 20 của con gái Quyền Linh

|
Mai Thảo Linh (Lọ Lem) vừa đón sinh nhật tuổi 20. Trên trang cá nhân, Quyền Linh đăng ảnh bên con gái và chúc mừng Lọ Lem bước sang tuổi mới. "Xin chào Lọ Lem thương yêu của ba. Xin chào cô sinh viên năm 2 với nhiều ý chí và nghị lực. Ba có thể đếm được bao nhiêu ngày tháng đưa con đến trường và cũng có thể đếm hết những sợi tóc bạc trên đầu ba nhưng không thể đếm được những tình yêu thương dành cho con. Chúc con gái yêu thương của ba tuổi 20 thật đẹp, thật nhiều nghị lực và luôn luôn nỗ lực để đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống", nghệ sĩ nhắn nhủ con gái.
Nhiều đồng nghiệp của Quyền Linh cũng dành lời chúc mừng sinh nhật tới Lọ Lem. Ở tuổi 20, ái nữ của nam nghệ sĩ ngày càng trưởng thành, xinh đẹp. Cô hiện theo học tại một ngôi trường quốc tế, chuyên ngành Cử nhân Kinh doanh tại TP.HCM.
Trên trang cá nhân, Lọ Lem chăm chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống, học tập và du lịch. Với vóc dáng cân đối, chiều cao hơn 1,7 m và khuôn mặt thanh tú, con gái Quyền Linh thường ưu ái chọn những trang phục nhẹ nhàng, nữ tính. Không ít dân mạng ưu ái gọi Lọ Lem là "bạch nguyệt quang" hay "nàng thơ.
|
Ngoài học tập, Lọ Lem cũng tham gia một số sự kiện giải trí, thời trang cùng cha mẹ. Lọ Lem khẳng định cô đã độc lập tài chính từ năm 16 tuổi. Bên cạnh việc tự đóng học phí, cô còn thành lập quỹ từ thiện mang tên "Lo cho em".
|
Cô từng gây chú ý khi mua Mercedes-Maybach S 450 4Matic trị giá 9 tỷ đồng vào đầu năm 2025. Ngoài ra, Lọ Lem còn sở hữu nhiều túi hiệu, đồng hồ, phụ kiện đắt đỏ. Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, con gái Quyền Linh khá đa tài. Cô chơi đàn piano thuần thục, vẽ, đóng kịch, nhảy, thiết kế...
Trong một bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, Quyền Linh cho biết mong muốn con gái tập trung vào việc học, hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Những năm qua, nhiều đồng nghiệp của Quyền Linh liên hệ để mời Lọ Lem đóng phim song vợ chồng anh đều từ chối. Dù vậy, nam nghệ sĩ khẳng định sẽ tôn trọng mọi quyết định và ước mơ của con gái.
