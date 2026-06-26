Tunisia 0-2 Hà Lan: 2 bàn thắng trong 7 phút

Sáng 26/6, Ellyes Skhiri phản lưới mang về cho Hà Lan bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3, sau đó đến lượt Brian Brobbey nhân đôi cách biệt.

Hành trình của Tunisia tại World Cup lần này khép lại sau thất bại nặng nề 0-4 trước Nhật Bản. Đội bóng của HLV Herve Renard không thể tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào, qua đó trở thành đội tuyển thứ tư trong lịch sử World Cup phải nhận hai thất bại với cách biệt từ 4 bàn trở lên trong cùng một giải đấu, kể từ Hy Lạp năm 1994.

Thách thức với Tunisia càng lớn hơn khi phong độ của họ đang ở mức báo động. "Đại bàng Carthage" đã thua cả 4 trận gần nhất và chỉ giành một chiến thắng trong 9 trận gần đây. Với thành tích khiêm tốn tại World Cup khi chỉ thắng 3 trong 20 trận, Tunisia khó được đánh giá cao trước một Hà Lan đang thăng hoa.

Ngược lại, Hà Lan đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên đáng gờm. Chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển giúp "Oranje" gần như chắc chắn có vé vào vòng loại trực tiếp, đồng thời nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên con số 14 trận, thành tích chưa đội bóng nào từng đạt được nếu không tính các thất bại trên loạt sút luân lưu.

Đội bóng của HLV Ronald Koeman cũng đang thể hiện khả năng tận dụng cơ hội cực kỳ hiệu quả. Hà Lan đã ghi tới bảy bàn sau 20 cú sút tại giải đấu, đạt tỷ lệ chuyển hóa 35%, con số tốt nhất của họ tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Dù vậy, hàng thủ vẫn là điều khiến Hà Lan phải lưu tâm khi họ đã để thủng lưới trong cả sáu trận gần nhất. Đây có thể là điểm mà Tunisia hy vọng khai thác nếu muốn tạo nên bất ngờ.