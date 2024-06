Tung tin giả việc lộ đề thi lớp 10 ở Hà Nội bị xử lý ra sao?

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thông tin về việc lộ đề vào lớp 10, thay đề dự phòng là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC.





Như VietNamNet đã đưa, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh thông tin trên mạng xã hội về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, trong hai ngày 8-9/6, Sở tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập.

Sáng ngày 9/6, trên một số trang mạng xã hội đưa thông tin về việc lộ đề, thay đề dự phòng ở môn thi Văn, Toán, Anh... cho rằng đề thi môn Văn bị lộ. Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng thông tin này không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức kỳ thi lớp 10 của thành phố.

Vì thế, Sở GD&ĐT đã đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo xác minh, làm rõ các thông tin trên và có biện pháp xử lý nghiêm để đảm bảo sự an toàn, nghiêm túc của kỳ thi.

Đánh giá về sự việc trên, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng: Thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông trung học ở Hà Nội được nhiều người dân quan tâm, nếu xuất hiện những thông tin bịa đặt, sai sự thật, có thể gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh.

Thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi còn ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, gây ra sự hoài nghi trong xã hội và có thể khiến nhiều người có tâm lý tiêu cực đối với hoạt động thi cử.

Theo luật sư, vì đây là kỳ thi quan trọng tầm quốc gia nên tài liệu này được xác định là tài liệu “mật” theo quy định tại điều 7, của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và vẫn thuộc danh mục tài liệu “mật” được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Đề thi, đáp án và các thông tin liên quan đến việc tổ chức kỳ thi được quy định rất chặt chẽ, có sự giám sát của cơ quan chức năng, những người tham gia kỳ thi này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để đảm bảo kỳ thi được tổ chức một cách công bằng, khách quan, đúng pháp luật.

Nếu trường hợp kết quả xác minh cho thấy, thông tin về việc lộ đề, đổi đề thi vào lớp 10 ở Hà Nội là tin sai sự thật thì người đưa thông tin này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra.

Vẫn theo Tiến sĩ Đặng Văn Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy, thông tin là sai sự thật nhưng hậu quả chưa đến mức ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người đưa thông tin sẽ bị phạt từ 5- 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Nếu với tổ chức thì sẽ phạt từ 10- 20 triệu đồng theo quy định tại Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, thông tin lộ đề thi phải đổi đề thi là sai sự thật và hậu quả được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang trong dư luận xã hội thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 BLHS hoặc tội Đưa thông tin trái phép trên mạng Internet theo Điều 288 bộ Luật hình sự.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho rằng, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội nói riêng và nhiều tỉnh thành trên cả nước nói chung là kỳ thi quan trọng đối với nhiều học sinh và gây ra những áp lực nhất định đối với các phụ huynh, được dư luận xã hội quan tâm.

Đây là kỳ thi có tác động lớn đến việc tuyển chọn học sinh phổ thông trung học, nâng cao chất lượng đào tạo và còn có thể quyết định đến tương lai của các học sinh.

Bởi vậy, việc tổ chức kỳ thi này đòi hỏi phải công phu, thận trọng, nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật.