Từng có giá 100 triệu bảng, Grealish đang tự hủy sự nghiệp

Tiền vệ Jack Grealish đang đứng trước bước ngoặt đáng buồn trong sự nghiệp tại Everton.

Grealish đang tự hủy sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Từng nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ người hâm mộ và HLV David Moyes, tiền vệ người Anh giờ đây khiến tất cả thất vọng vì thái độ thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt là vụ việc tự ý vắng mặt trong buổi tập hồi đầu tuần.

Nỗi thất vọng

Sau mỗi trận đấu trên sân nhà Hill Dickinson, Grealish thường nán lại bên ngoài lối vào chính để giao lưu với người hâm mộ. Anh kiên nhẫn ký tặng từng áo đấu, chụp ảnh và trò chuyện với những cổ động viên chờ đợi mình.

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng xuất hiện khoảng cách giữa cầu thủ và người hâm mộ, Grealish được xem là trường hợp đặc biệt. Anh không ngại dành thời gian cho những người ủng hộ Everton, qua đó xây dựng hình ảnh một ngôi sao thân thiện và gần gũi.

Chính vì vậy, việc tự ý bỏ tập tại CLB càng khiến người hâm mộ thất vọng. Hành vi vi phạm kỷ luật này khiến ban huấn luyện và những người có trách nhiệm tại Everton tức giận.

Thái độ kém khiến Grealish bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Đáng thất vọng hơn, tiền vệ người Anh từng nhận được sự ủng hộ lớn từ cả ban huấn luyện lẫn các cổ động viên. Everton không chỉ trao cho anh cơ hội làm lại sự nghiệp mà còn kỳ vọng anh trở thành nhân tố quan trọng trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, Grealish đang tự tay vứt đi những nỗ lực của tất cả.

Khi lần đầu gặp Grealish vào tháng 6/2025 để thảo luận về thương vụ chuyển nhượng, HLV David Moyes đã nói rõ những yêu cầu của mình. Nhà cầm quân người Scotland kỳ vọng cựu sao Man City có thể phát huy các giá trị cốt lõi như sự tôn trọng, tinh thần trách nhiệm và cam kết với tập thể tại CLB.

Ba tháng sau đó, HLV Moyes dành những lời tích cực cho cậu học trò mới. Ông thừa nhận từng lo ngại Grealish đã bước qua thời kỳ đỉnh cao và không còn đủ khả năng trình diễn thứ bóng đá tốt nhất. Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện trực tiếp, chiến lược gia này cảm nhận được khát khao chứng tỏ bản thân của tiền vệ người Anh.

Đáng tiếc, những kỳ vọng ấy chưa được đáp ứng như mong đợi. Grealish được ví như "màn pháo hoa trong đêm lễ hội": bùng nổ, rực rỡ và tạo ra sự phấn khích ban đầu, nhưng nhanh chóng tắt lịm.

Chấn thương gãy bàn chân vào cuối mùa giải trước càng khiến tương lai của anh tại Everton trở nên khó đoán. Ban lãnh đạo đội bóng từng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tiếp tục mượn Grealish. Thương vụ chỉ được hoàn tất vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, thay vì diễn ra thuận lợi như nhiều người dự đoán.

Sự yêu mến không thể che lấp thái độ thiếu chuyên nghiệp

Không thể phủ nhận Grealish sở hữu tài năng đặc biệt. Khi đạt phong độ tốt nhất, anh từng được Man City chiêu mộ với giá 100 triệu bảng. Với cái mác "Cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử" thời điểm đó, Grealish đi vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu Premier League.

Trên sân cỏ, tiền vệ này có thể tạo ra khác biệt bằng khả năng rê bóng, giữ bóng và khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, tài năng không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công của một cầu thủ.

Everton từng đặt nhiều kỳ vọng vào Grealish. Ảnh: Reuters.

Tại Everton, Grealish còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn về thái độ thi đấu và trách nhiệm với tập thể. Việc tự ý vắng mặt trong buổi tập khiến anh không chỉ làm thất vọng Moyes mà còn ảnh hưởng đến các đồng đội và những nhân viên đang nỗ lực xây dựng đội bóng.

Theo đánh giá từ nội bộ CLB, quyết định xử lý Grealish của HLV Moyes và Giám đốc Điều hành Angus Kinnear nhận được sự đồng thuận rộng rãi. Ngay cả những người yêu mến tiền vệ này cũng hiểu rằng danh tiếng và sự nổi tiếng không thể trở thành tấm lá chắn trước các vi phạm kỷ luật.

HLV Moyes đang có mùa giải đáng ghi nhận khi từng bước ổn định Everton sau giai đoạn khó khăn. Ông không muốn công khai chỉ trích học trò hay tạo ra những tranh cãi không cần thiết, nhưng cũng không thể để hành động của một cá nhân ảnh hưởng đến mục tiêu chung.

Đối với Grealish, con đường trở lại sẽ không hề dễ dàng. Anh từng nhận được sự chào đón nồng nhiệt và niềm tin từ người hâm mộ Everton, nhưng tất cả đang dần bị bào mòn bởi chính cách hành xử của mình.

Những chữ ký trên áo đấu hay những bức ảnh selfie có thể giúp Grealish duy trì hình ảnh thân thiện, nhưng không thể thay thế sự chuyên nghiệp trên sân tập. Nếu không nhanh chóng thay đổi thái độ, tiền vệ người Anh có nguy cơ tự tay đánh mất cơ hội cuối cùng để cứu vãn sự nghiệp tại Everton.

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