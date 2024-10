Tuchel thay Ten Hag dẫn dắt MU?

Ngày 7/10, ký giả Samuel Luckhurst của Manchester Evening News đưa tin, Man United đang nhắm tới Thomas Tuchel để thay thế Erik ten Hag trong trường hợp HLV người Hà Lan bị sa thải.

Trước đó theo báo chí Anh, Ten Hag có 2 trận đấu với Porto và Aston Villa để giữ ghế. Kết quả là MU hòa cả 2 trận đấu này. Vào thứ Ba tới, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” sẽ tổ chức một cuộc họp tại London để đánh giá lại tình hình của cựu HLV Ajax, trước khi đưa ra quyết định chính thức về tương lai của nhà cầm quân này.

Nếu MU sa thải Ten Hag, Thomas Tuchel hiện là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế. Sau khi rời Bayern Munich vào cuối mùa giải trước, HLV người Đức đến nay vẫn thất nghiệp.

Mùa hè vừa qua, MU đã nhắm Tuchel để thay thế Ten Hag. Tờ Bild tiết lộ cựu HLV Chelsea hứng thú với công việc tại sân Old Trafford. Tuy nhiên thương vụ khi đó đổ bể do Tuchel cảm thấy ông không được trao đủ tiếng nói trong công tác chuyển nhượng.

Thomas Tuchel là HLV có cá tính mạnh. Ông từng dính mâu thuẫn với ban lãnh đạo khi còn làm việc ở Chelsea, PSG và Bayern Munich. Chiến lược gia 51 tuổi không muốn kịch bản trên lặp lại nếu đến làm việc tại Man United.

