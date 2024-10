Tuchel đồng ý dẫn dắt tuyển Anh

Theo Telegraph, các cuộc đàm phán giữa Thomas Tuchel và Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) diễn ra hết sức sôi nổi và đạt được kết quả khả quan trong ngày hôm qua. Theo đó, Tuchel chính thức ký hợp đồng để trở thành tân HLV trưởng của ĐT Anh, bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1/1/2025.

Với bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng, FA nhanh chóng tìm được người kế nhiệm xứng đáng cho Gareth Southgate, chấm dứt mọi đồn đoán và sự quan tâm từ các đối thủ cạnh tranh, điển hình là Manchester United. "Quỷ đỏ" từng tiếp cận Tuchel vào mùa hè vừa qua để thay thế Erik ten Hag.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Tuchel là ứng cử viên sáng giá nhất, vì Man City tự tin sẽ giữ được mục tiêu trong mơ của FA là Pep Guardiola".

Hợp đồng giữa Pep và Manchester City sẽ hết hạn vào hè 2025. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng úp mở về việc rời Etihad. HLV sinh năm 1971 đứng trước hai ngã rẽ, đó là chuyển lên làm việc ở một đội tuyển quốc gia hoặc giải nghệ.

Trong khi đó, Tuchel hiện tự do và sẵn sàng nhận công việc nếu cuộc đàm phán với FA thuận lợi. Hè 2024, MU cũng tiếp cận cựu HLV Bayern Munich nhưng vì nhiều lý do mối lương duyên này không thành. Tuchel cảm thấy không được trao đủ tiếng nói trong công tác chuyển nhượng nên từ chối.

HLV Tuchel thất nghiệp kể từ khi rời Bayern vào cuối mùa giải trước sau khi đôi bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Nhà cầm quân người Đức từng dẫn dắt Chelsea từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, giúp “The Blues” giành chức vô địch Champions League 2021.

HLV Tuchel cũng có thời gian làm thuyền trưởng Dortmund và PSG. Kinh nghiệm và thành tích đáng nể của Tuchel khiến ông được FA đánh giá cao. Ban đầu, LĐBĐ Anh muốn trao thêm cơ hội cho Lee Carsley, nhưng vị này thừa nhận không đủ năng lực nên muốn quay trở lại dẫn dắt tuyển U21.

Về phần Tuchel, chiến lược gia người Đức, với kinh nghiệm dày dặn và phong cách huấn luyện hiện đại, được kỳ vọng sẽ giúp "Tam sư" đạt được những thành tích mới. Tuchel sẽ trở thành HLV nước ngoài thứ ba của đội tuyển Anh, sau Sven-Goran Eriksson và Fabio Capello.

