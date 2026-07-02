Tuần lễ sách Nhật Bản thắt chặt nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cho rằng việc độc giả hai nước ngày càng dễ tiếp cận sách của nhau phản ánh sự phát triển trong giao lưu văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.

Ngày 1/7, lễ khai mạc Tuần lễ sách Nhật Bản với chủ đề “Nhật Bản trên từng trang sách” thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Sự kiện do FAHASA phối hợp với Tập đoàn xuất bản Kinokuniya tổ chức. Đây là năm thứ 10 Tuần lễ sách Nhật Bản diễn ra tại Việt Nam.

Ông Furudate Seiki, Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực văn hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Furudate Seiki, Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, chia sẻ: “Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng sâu rộng nên việc người dân hai nước có thể dễ dàng tiếp cận sách của nhau khiến tôi rất vui”. Ông đánh giá cao những hoạt động hợp tác văn hóa giữa hai đơn vị trong suốt một thập kỷ và kỳ vọng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy giao lưu và phát triển văn hóa đọc giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ của Tuần lễ sách Nhật Bản, họa sĩ Tokyo Genso sẽ có hai buổi giao lưu với độc giả, chia sẻ về quá trình sáng tác và thế giới nghệ thuật mang đậm dấu ấn Nhật Bản.

Dịp này, bạn đọc có thể tiếp cận tác phẩm của các tác giả Nhật Bản như Murakami Haruki, Higashino Keigo; các bộ manga quen thuộc như Doraemon, Thám tử lừng danh Conan; những nhân vật được yêu thích như Chiikawa, Sanrio Characters và Mofusand. Sự kiện cũng giới thiệu nhiều ấn phẩm liên quan đến các đạo diễn hoạt hình nổi tiếng Miyazaki Hayao (người đồng sáng lập xưởng phim Ghibli) và Shinkai Makoto (đạo diễn bộ phim Your Name).

Theo ông Phạm Minh Thuận, Chủ tịch HĐQT Fahasa, việc đưa sách Nhật đến Việt Nam và sách Việt sang Nhật góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận xuất bản phẩm, lan tỏa ngôn ngữ và tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Sau 10 năm hợp tác với Kinokuniya, gần 30 gian hàng sách tiếng Nhật đã được FAHASA phát triển trên toàn quốc, tiêu thụ hơn 60.000 cuốn sách mỗi năm. Ngoài ra, hai đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động như Manga Festival, giao lưu với tác giả, họa sĩ Nhật Bản…