Từ Porsche Taycan tới Smart nhỏ gọn - Ruben Amorim lái ôtô gì?

Ruben Amorim vừa bị Manchester United sa thải. HLV người Bồ Đào Nha chính thức cầm quân tại Old Trafford từ tháng 11/2024 và mất việc chỉ sau hơn một năm.
Trong thời gian còn dẫn dắt MU, Amorim thường xuyên bị bắt gặp cầm lái chiếc Porsche Taycan GTS.
Porsche Taycan GTS có công suất đầu ra 605 mã lực, tăng lên thành 700 mã lực với Overboost. Xe mất khoảng 3,3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên với Launch Control, tốc độ tối đa 250 km/h.
Porsche Taycan là dòng xe điện đầu tiên của thương hiệu xe thể thao Đức, ra mắt lần đầu vào năm 2019.
Tại Mỹ, Porsche Taycan GTS có giá khởi điểm 154.000 USD. Porsche Taycan GTS được bán tại Việt Nam với giá 6,43 tỷ đồng.
Porsche Panamera cũng là dòng xe thể thao được Amorim ưa thích. Hãng tin Noticias de Coimbra từng cho biết vào năm 2023, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha từng bị cảnh sát giữ lại khi đang cầm lái chiếc Porsche Panamera đến trung tâm huấn luyện của Sporting CP.
Phiên bản tiêu chuẩn của Porsche Panamera được trang bị động cơ 2.9L tăng áp, cung cấp công suất 353 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây, tốc độ tối đa 270 km/h.
Porsche Panamera có giá khởi điểm khoảng 92.400 USD tại Mỹ vào năm 2023.
Ở Việt Nam, Porsche Panamera vừa có bản mới, giá khởi điểm 6,42 tỷ đồng ở bản tiêu chuẩn hoặc 11,44 tỷ đồng ở bản GTS.
Ruben Amorim cũng từng được biết đến có thời gian khá dài gắn bó với mẫu xe đô thị nhỏ gọn Smart Fortwo.
Smart Fortwo thường sử dụng động cơ 3 xy-lanh dung tích 1.0L. Xe có cấu hình 2 chỗ ngồi, chiều dài dưới 3 m.
Tại Mỹ, Smart ForTwo từng được bán với giá dao động 14.000-18.000 USD. Mẫu xe nhỏ gọn này đã bị khai tử vào năm 2017. Một biến thể thuần điện của Smart ForTwo sẽ sớm ra mắt.
