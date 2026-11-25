Một chuyến bay không chỉ cần phi công và tiếp viên. Từ điều hành khai thác, bảo dưỡng máy bay đến phục vụ mặt đất, nhiều vị trí thầm lặng cùng bảo đảm hành trình an toàn, suôn sẻ.

Một chuyến bay không chỉ cần phi công và tiếp viên. Từ điều hành khai thác, bảo dưỡng máy bay đến phục vụ mặt đất, nhiều vị trí thầm lặng cùng bảo đảm hành trình an toàn, suôn sẻ.

Một chuyến bay Hà Nội - TP.HCM kéo dài khoảng 2 giờ, nhưng để hành trình diễn ra đúng kế hoạch, nhiều công đoạn đã được chuẩn bị từ trước. Có người tính toán đường bay, theo dõi điều kiện khai thác, có người kiểm tra kỹ thuật, vận chuyển hành lý hay chuẩn bị suất ăn.

Hành khách thường chỉ nhìn thấy nhân viên làm thủ tục, phi công hay tiếp viên. Phía sau là đội ngũ nhân sự ở nhiều vị trí, cùng phối hợp để chuyến bay cất cánh an toàn, đúng giờ và bảo đảm chất lượng phục vụ.

Trước khi hành khách đến sân bay, các bộ phận kế hoạch và điều hành khai thác đã bắt đầu công việc. Chuyên viên tính toán lịch bay, bố trí nguồn lực và theo dõi các yếu tố ảnh hưởng như thời tiết, điều kiện sân bay hay thay đổi kế hoạch khai thác.

Công việc đòi hỏi khả năng phân tích, tư duy hệ thống và phản ứng nhanh. Khi phát sinh tình huống bất thường, bộ phận điều hành phối hợp với các đơn vị điều chỉnh phương án, hạn chế ảnh hưởng đến lịch trình.

Các chuyên viên phân tích dữ liệu bay và giám sát an toàn khai thác theo dõi hoạt động, nhận diện nguy cơ và đề xuất giải pháp cải thiện, góp phần duy trì vận hành ổn định.

Tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), đội ngũ kỹ sư và thợ bảo dưỡng đảm nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý các vấn đề kỹ thuật của tàu bay. Máy bay có cấu tạo phức tạp với nhiều hệ thống cần kiểm tra theo quy trình. Nhân sự kỹ thuật không chỉ sửa chữa khi có sự cố mà còn bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm tàu bay đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi khai thác.

Khi máy bay chuẩn bị khởi hành, sân đỗ bận rộn với nhiều công việc diễn ra đồng thời. Nhân viên phục vụ hành khách hoàn tất thủ tục, hỗ trợ lên máy bay; các nhóm mặt đất xử lý hành lý, hàng hóa và vận hành thiết bị chuyên dụng.

Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), các vị trí trải rộng từ phục vụ hành khách, tàu bay cho đến khai thác hành lý, hàng hóa. Nhân viên lái và vận hành trang thiết bị mặt đất phải nắm vững quy định an toàn sân đỗ, điều khiển phương tiện chuyên dụng và phối hợp chính xác với các bộ phận.

Một mắt xích khác là chuẩn bị suất ăn hàng không. Tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS), đầu bếp và nhân viên chuyên môn chế biến, đóng gói, bàn giao suất ăn theo kế hoạch. Công việc đòi hỏi phối hợp về thực đơn, số lượng, thời gian chế biến, bảo quản và vận chuyển đến tàu bay. Đặc biệt, các khâu đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn cho từng suất ăn phục vụ hành khách.

Điểm chung của những vị trí này là áp lực thời gian và yêu cầu phối hợp. Một khâu chậm trễ có thể ảnh hưởng đến cả chuyến bay. Vì vậy, ngoài chuyên môn, khả năng làm việc nhóm, tính kỷ luật và sự chủ động đều quan trọng.

Từ phòng điều hành, nhà xưởng kỹ thuật đến sân đỗ và khoang hành khách, mỗi vị trí đòi hỏi kỹ năng khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp trong ngành hàng không rộng hơn hình dung quen thuộc về phi công và tiếp viên.

Nhằm giúp ứng viên tìm hiểu môi trường làm việc và các vị trí chuyên môn, Vietnam Airlines tổ chức Ngày hội việc làm 2026 với chủ đề “Fly Your Dream - Cất cánh ước mơ” vào ngày 29/11 tại trụ sở Tổng công ty, số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Đây là năm thứ hai Hãng tổ chức sự kiện. Chương trình tập trung vào tuyển dụng trực tiếp, dự kiến thu hút đến 1.500 người, với sự tham gia của gần 10 doanh nghiệp hàng không như VAECO, VIAGS, NCS, Công ty cổ phần Đào tạo Bay Việt (VFT)...

Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, chuẩn bị nhân lực từ sớm, nhất là những vị trí cần thời gian đào tạo và tích lũy kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng với kế hoạch phát triển của Hãng. Đây cũng là giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao vào năm 2030.

Tại Ngày hội, ứng viên có thể nộp hồ sơ, tham gia sơ tuyển hoặc phỏng vấn trực tiếp tùy vị trí. Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên tuyển dụng kỹ sư, thợ bảo dưỡng máy bay, nhân viên phục vụ hành khách, khai thác hàng hóa, vận hành trang thiết bị mặt đất và đầu bếp suất ăn hàng không. Riêng Vietnam Airlines có kế hoạch tuyển 1.000 tiếp viên trong năm 2026.

Ở khối chuyên môn, Hãng tìm kiếm nhân sự trong các lĩnh vực phân tích dữ liệu bay, lập kế hoạch đường bay, quản trị doanh thu, chuyển đổi số, an toàn chất lượng, thương mại và dịch vụ. Đây là cơ hội cho những người có nền tảng kỹ thuật, kinh tế, công nghệ, ngoại ngữ và dịch vụ.

Trình độ, kinh nghiệm và tiêu chuẩn chuyên môn được xác định theo từng vị trí. Ứng viên có thể tìm hiểu tiêu chuẩn tuyển chọn, chế độ đãi ngộ và lộ trình phát triển nghề nghiệp trước khi ứng tuyển.

Ngày hội mở thêm cơ hội để người trẻ tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, khám phá các lĩnh vực nghề nghiệp và tìm kiếm hướng phát triển lâu dài trong ngành hàng không.