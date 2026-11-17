Mở rộng mạng lưới đối tác hàng không, du lịch và doanh nghiệp quốc tế giúp Vietnam Airlines tăng khả năng tiếp cận thị trường, thu hút khách và thúc đẩy kết nối kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, mở rộng thị trường quốc tế và thu hút nguồn lực bên ngoài là một trong những động lực quan trọng. Với vai trò hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines chủ động tăng cường hợp tác với các hãng bay, sân bay, tổ chức du lịch và doanh nghiệp nước ngoài, qua đó mở rộng kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước và tạo thêm cơ hội thu hút khách quốc tế.

Đưa điểm đến Việt Nam đến gần thị trường quốc tế

Trong năm 2026, Vietnam Airlines phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) triển khai chuỗi xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam”, quy mô gần 140 chương trình trong và ngoài nước. Các hoạt động gồm hội chợ, roadshow, famtrip và presstrip, tập trung tại những thị trường trọng điểm ở châu Âu, châu Đại Dương, Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội - và ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội - cùng đại diện Vietnam Airlines, Saigontourist Group và các đại biểu tại hội chợ WTM London 2026.

Kế hoạch gồm 50 đoàn famtrip và 18 đoàn presstrip quốc tế, giúp doanh nghiệp lữ hành, đại lý và truyền thông nước ngoài trực tiếp trải nghiệm, quảng bá điểm đến Việt Nam và phát triển sản phẩm tour. Các hoạt động được kết nối với mạng bay, lịch bay và hệ thống phân phối của Vietnam Airlines, qua đó góp phần chuyển sự quan tâm thành nhu cầu đặt vé, đặt tour.

Tại Trung Quốc, Vietnam Airlines ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Beijing Shuozoujiuzou Technology Co., Ltd, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay. Thỏa thuận có thời hạn 5 năm, giá trị ước tính khoảng 20 triệu USD , hướng đến trao đổi khách hai chiều, xây dựng sản phẩm phù hợp và triển khai các chiến dịch tiếp thị chung.

Việc hợp tác với doanh nghiệp sở tại giúp hãng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối và nắm bắt nhu cầu du khách. Đây cũng là cách kết hợp lợi thế vận chuyển của hãng hàng không với năng lực tổ chức tour, bán hàng của đối tác, góp phần đưa thêm khách quốc tế đến Việt Nam.

Mở rộng mạng lưới đối tác, gia tăng kết nối thị trường

Song song với xúc tiến du lịch, Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác hàng không và thương mại nhằm mở rộng khả năng kết nối giữa Việt Nam với các trung tâm kinh tế, du lịch quốc tế.

Tại Singapore, hãng ký thỏa thuận hợp tác với Singapore Airlines về phát triển chương trình khách hàng thường xuyên, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ thanh toán như Adyen và 2C2P by Ant International, hướng đến cải thiện trải nghiệm, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tạo thuận lợi hơn cho khách quốc tế.

Vietnam Airlines góp phần quảng bá hình ảnh, con người và điểm đến Việt Nam tới du khách quốc tế.

Ở Nam Á, đường bay thẳng TP.HCM - Colombo (Sri Lanka) được Vietnam Airlines đưa vào khai thác từ ngày 16/8 với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần. Cùng với kết nối hàng không, hãng phối hợp với Saigontourist Group và các tổ chức du lịch, lữ hành tại Sri Lanka để xúc tiến điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch trọn gói và mở rộng mạng lưới bán hàng. Đường bay mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn tạo thêm cơ hội hợp tác về du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đường bay thẳng TP.HCM - Colombo được Vietnam Airlines khai thác từ ngày 16/8.

Tại châu Âu, Vietnam Airlines tăng cường kết nối với Copenhagen Airport, Scandinavian Airlines Systems (SAS) và tổ chức doanh nghiệp Danish Industry (DI). Các thỏa thuận tập trung vào phát triển thị trường, liên danh chuyến bay, vận tải hàng hóa và kết nối doanh nghiệp. Qua đó, hãng có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng hợp tác thương mại và nâng cao hiệu quả khai thác tại Bắc Âu.

Ông Lê Hồng Hà trao biên bản ghi nhớ với ông Hu Yangyang - Chủ tịch Beijing Shuozoujiuzou Technology Co., Ltd.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm ANA Holdings trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Từ tháng 7/2016, hai bên đã hợp tác trong khai thác thương mại, phát triển đường bay, vận tải hàng hóa, kỹ thuật, đào tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ. Quan hệ này giúp Vietnam Airlines tiếp cận kinh nghiệm quản trị, năng lực khai thác và mạng lưới quốc tế, qua đó củng cố sức cạnh tranh và mở rộng tệp khách hàng.

Những kết nối trên cho thấy hợp tác quốc tế của Vietnam Airlines không chỉ dừng ở việc mở thêm đường bay hay ký kết thỏa thuận, mà hướng đến nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị hàng không và du lịch, từ vận chuyển, phân phối vé đến phát triển sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Ông Lê Hồng Hà trao biên bản ghi nhớ với ông Tsai Cheng Hsun - Giám đốc Shanghai Wang Jun Aviation Service Co., Ltd.

Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ, khoảng 83,2% khách đến bằng đường hàng không. Cùng kỳ, Vietnam Airlines thực hiện 134.900 chuyến bay, tăng 3%; vận chuyển hơn 22,42 triệu lượt khách, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Vietnam Airlines đang phát huy vai trò cầu nối giữa đất nước với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên thế giới. Thông qua mạng lưới đối tác và năng lực kết nối ngày càng mở rộng, hãng góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thu hút khách quốc tế, thúc đẩy giao thương và tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch cũng như nền kinh tế.