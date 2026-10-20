Ước mơ nối nghiệp bố của nữ học viên phi công Vietnam Airlines

Ngày còn bé, mỗi lần nhắc về bố với bạn bè, Thảo Vân lại không giấu được niềm tự hào: “Bố tớ là phi công Vietnam Airlines đấy”.

Giờ đây, cô gái trẻ ấy đã là học viên phi công của hãng hàng không quốc gia, từng bước nối nghiệp bố. Thế nhưng, ít ai biết, để đi đến hôm nay, Thảo Vân phải mất nhiều năm để thuyết phục chính người truyền cho mình tình yêu bầu trời.

Lời hẹn giữa hai bố con

Ngày còn nhỏ, Thảo Vân đặc biệt quấn quýt với bố. Bố cô là cơ trưởng, đồng thời là giáo viên bay trên dòng máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines. Hình ảnh người bố trong bộ đồng phục phi công, bên chiếc vali quen thuộc đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của Thảo Vân. Từ niềm tự hào và ngưỡng mộ, cô dần ấp ủ ước mơ một ngày được tiếp nối hành trình của bố trên những chuyến bay.

Lớn lên trong gia đình có bố là cơ trưởng Boeing 787, Thảo Vân sớm nuôi dưỡng ước mơ được tiếp nối nghề bay.

Đã dành nhiều năm gắn bó với nghề, bố Thảo Vân hiểu phía sau bộ đồng phục chỉn chu là những giờ học căng thẳng, lịch làm việc thất thường, kỷ luật nghiêm ngặt cùng trách nhiệm lớn lao của người cầm lái. Bởi vậy, khi Thảo Vân bày tỏ nguyện vọng theo nghề phi công, ông không ủng hộ mà tìm cách hướng con đến một lựa chọn khác.

Trước sự kiên định của con gái, người bố đưa ra một lời hẹn: “Con cứ học xong đại học rồi bố con mình tính tiếp”. Ông nghĩ rằng sau những năm tháng đại học, con gái có thể sẽ tìm thấy niềm yêu thích ở một lĩnh vực khác.

Thảo Vân khi ấy theo học ngành Quản trị Marketing tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Dù không thực sự đam mê ngành học đã chọn, cô vẫn dồn tâm sức để hoàn thành tốt chương trình. 4 năm đại học khép lại, Thảo Vân tự tin hơn khi nhắc bố về lời hẹn năm nào. Lần này, cô quyết định bày tỏ mong muốn theo nghề phi công bằng một tin nhắn dài.

Từ ngành Quản trị Marketing đến buồng lái mô phỏng Airbus A321, Thảo Vân đã trải qua nhiều năm học tập để theo đuổi nghề phi công.

Trong tin nhắn, Thảo Vân viết: “Con luôn tự hào vì có một người bố như bố. Con ước sau này các con của con cũng sẽ nhìn mẹ chúng như thế”. Hiểu nghề phi công vất vả lẫn những lo lắng của bố, nhưng Thảo Vân vẫn mong được tự mình thử sức với lựa chọn đã ấp ủ suốt nhiều năm. Lần này, bố đã đồng ý. Tháng 10/2023, Thảo Vân lên đường sang Australia, bắt đầu chương trình đào tạo phi công.

Những ngày “vừa khóc vừa làm”

Rời xa gia đình, Thảo Vân bước vào môi trường học tập hoàn toàn khác với những năm đại học. Song, hành trình đến với buồng lái không diễn ra suôn sẻ như cô từng hình dung.

Những biến động tại cơ sở đào tạo, số lượng học viên đông và việc thay đổi địa điểm học khiến kế hoạch liên tục bị gián đoạn. Chứng kiến những khó khăn Thảo Vân gặp phải, đôi lần bố cô lại khuyên con gái cân nhắc trở về, lựa chọn một hướng phát triển nghề nghiệp khác. Dù vậy, Thảo Vân vẫn muốn tiếp tục con đường mình đã chọn. “Có gì không làm được thì mình vừa khóc vừa làm”, cô cười khi nhớ về quãng thời gian trong quá khứ.

Sau 19 tháng học tập, tháng 5/2025, Thảo Vân hoàn thành chương trình đào tạo phi công cơ bản tại Australia. Trở về Việt Nam, cô tiếp tục những chặng huấn luyện tiếp theo, trong đó có thời gian rèn luyện tại Trường Sĩ quan Không quân ở Nha Trang.

Sau đó, tại Trung tâm Huấn luyện bay (FTC) của Vietnam Airlines, Thảo Vân bước vào chương trình huấn luyện chuyển loại Airbus A321. Bên cạnh các nội dung lý thuyết, học viên phải thực hành trên thiết bị mô phỏng buồng lái (SIM), rèn luyện khả năng tuân thủ quy trình, phối hợp và xử lý tình huống trong những điều kiện giả định.

Mới đây, Thảo Vân chính thức hoàn thành chương trình huấn luyện chuyển loại Airbus A321 tại FTC. Đây là dấu mốc quan trọng sau những năm tháng học tập, đưa cô tiến thêm một bước trên hành trình trở thành phi công của Vietnam Airlines.

Khi con gái nối nghiệp bố

Sau những năm tháng học bay, Thảo Vân dần hiểu hơn những lo lắng từng khiến bố ngần ngại trước lựa chọn của con gái. Có những buổi sáng phải thức dậy từ 3h, cô gái trẻ dành thời gian tết gọn mái tóc, trang điểm nhẹ và chỉnh lại bộ đồng phục trước khi bắt đầu lịch trình. Giữa những giờ học căng thẳng và nề nếp huấn luyện nghiêm ngặt, Thảo Vân vẫn giữ những thói quen rất riêng của một cô gái ở tuổi đôi mươi.

Trong quá trình huấn luyện, Thảo Vân phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về kiến thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống.

Ngày trước, Thảo Vân thường ngóng bố trở về sau mỗi chuyến bay. Giờ đây, khi đã đi qua những tháng năm học tập ở Australia và hoàn thành chương trình huấn luyện chuyển loại Airbus A321, cô hiểu rõ hơn những gì bố đã trải qua trong suốt nhiều năm làm nghề. Có lẽ, chính hành trình ấy cũng khiến sự ngưỡng mộ thuở nhỏ dần trở thành niềm đồng cảm giữa hai thế hệ.

Mong ước trở thành phi công của cô bé ngày ấy giờ đây đang dần thành hình sau những năm tháng học tập và rèn luyện. Thảo Vân đã viết tiếp truyền thống gia đình bằng lựa chọn của riêng mình. Có lẽ, một ngày nào đó, những đứa con của Thảo Vân cũng sẽ hãnh diện kể về người mẹ phi công là một phụ nữ kiên định theo đuổi đam mê và không từ bỏ ước mơ.